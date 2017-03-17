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  • 17.03, 13:31

В Дамаске заявили об уничтожении израильского истребителя

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В Дамаске заявили об уничтожении израильского истребителя

В Дамаске заявили об уничтожении израильского истребителя

Вооруженные силы Сирии заявили, что им удалось сбить один из истребителей ВВС Израиля, участвовавших в ночном налете.

По данным сирийской армии, всего в авиаударе, который был нацелен на позиции военных близ Пальмиры, принимали участие четыре израильских истребителя.

Один из них был сбит. Еще один самолет, заявили в Дамаске, удалось поразить, однако не сбить, передает ТАСС.

Ранее в Израиле сообщили, что сегодня ночью ВВС страны нанесли удар по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла» в Сирии. По самолетам было выпущено несколько зенитных ракет, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО. При этом в Армии обороны Израиля отмечали, что ни одна из них выпущенных с территории Сирии ракет не поразила цель.

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