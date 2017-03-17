Самолеты ВВС Израиля подверглись обстрелу ракетами с территории Сирии

Израильские ВВС нанесли удары по позициям ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая воюет на стороне правительственных войск, в Сирии.
Целью атаки стала автоколонна с оружием, которая находилась неподалеку от границы Ливана и Сирии.
Когда израильские самолеты возвращались на базу, они были обстреляны сирийскими системами ПВО. Как отмечает «9 канал Израиль», по всей видимости, был применен зенитно-ракетный комплекс С-200, который был разработан в СССР в середине прошлого века.
В израильской армии заявили, что серьезного риска для пилотов сирийские ракеты не представляли. Однако они следовали за бомбардировщиками на территорию Израиля, поэтому было принято решение их сбить. Для того, чтобы падающие осколки никого не ранили, было решено включить сигналы воздушной тревоги в поселках Иорданской долины.
Надо сказать, что информация об израильских авиаударах по конвоям на территории Сирии появлялась в СМИ уже не раз. Однако Израиль официально этих атак не признавал.
Когда израильские самолеты возвращались на базу, они были обстреляны сирийскими системами ПВО. Как отмечает «9 канал Израиль», по всей видимости, был применен зенитно-ракетный комплекс С-200, который был разработан в СССР в середине прошлого века.
В израильской армии заявили, что серьезного риска для пилотов сирийские ракеты не представляли. Однако они следовали за бомбардировщиками на территорию Израиля, поэтому было принято решение их сбить. Для того, чтобы падающие осколки никого не ранили, было решено включить сигналы воздушной тревоги в поселках Иорданской долины.
Надо сказать, что информация об израильских авиаударах по конвоям на территории Сирии появлялась в СМИ уже не раз. Однако Израиль официально этих атак не признавал.
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