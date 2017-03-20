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  • 20.03, 20:23
    Суд арестовал открывших стрельбу по пешеходам в московском дворе. аресты, криминал, Москва, стрельба, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Суд арестовал открывших стрельбу по пешеходам в московском дворе

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    Суд арестовал открывших стрельбу по пешеходам в московском дворе

    Суд арестовал открывших стрельбу по пешеходам в московском дворе

      Водитель, открывший огонь по пешеходам в московском дворе, отправился за решетку. Находившийся в автомобиле пассажир также арестован судом. Обоих подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

      Как сообщалось, Владимир Заводник и Дмитрий Макаев ехали на белой Skoda по жилой зоне, требуя, чтобы люди расступились. Однако нашлись и те, кто принципиально не стал потакать нарушителям. Начался конфликт, который перерос в потасовку.

      Пешеход Александр Леонидов дал отпор. Однако нападавшие схватились за оружие. В итоге пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии: в него выпустили несколько пуль из травматического оружия.

      Подробности — в видеоматериале.

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