Суд арестовал открывших стрельбу по пешеходам в московском дворе

Водитель, открывший огонь по пешеходам в московском дворе, отправился за решетку. Находившийся в автомобиле пассажир также арестован судом. Обоих подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщалось, Владимир Заводник и Дмитрий Макаев ехали на белой Skoda по жилой зоне, требуя, чтобы люди расступились. Однако нашлись и те, кто принципиально не стал потакать нарушителям. Начался конфликт, который перерос в потасовку.
Пешеход Александр Леонидов дал отпор. Однако нападавшие схватились за оружие. В итоге пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии: в него выпустили несколько пуль из травматического оружия.
Подробности — в видеоматериале.
Пешеход Александр Леонидов дал отпор. Однако нападавшие схватились за оружие. В итоге пострадавший оказался в больнице в тяжелом состоянии: в него выпустили несколько пуль из травматического оружия.
Подробности — в видеоматериале.
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