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  • 18.03, 22:53
    Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы. автомобили, задержание, Москва, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы

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    Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы

    Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы

    Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы

      Столичные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта на Дубнинской улице в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

      Отмечается, что автомобиль Skoda вместе с водителем и пассажиром были задержаны в районе Бескудниково.

      Собеседник агентства добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

      Ранее сообщалось, что на Дубнинской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. Пятеро подозреваемых скрылись на автомобиле Skoda. Для их поимки в столице был объявлен план «Перехват».

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