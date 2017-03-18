Полиция задержала участника конфликта со стрельбой на севере Москвы

Столичные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в ходе дорожного конфликта на Дубнинской улице в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили в
пресс-службе столичного главка полиции.
Отмечается, что автомобиль Skoda вместе с водителем и пассажиром были задержаны в районе Бескудниково.
Собеседник агентства добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Дубнинской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. Пятеро подозреваемых скрылись на автомобиле Skoda. Для их поимки в столице был объявлен план «Перехват».
Собеседник агентства добавил, что на месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что на Дубнинской улице в Москве произошел конфликт со стрельбой. Пятеро подозреваемых скрылись на автомобиле Skoda. Для их поимки в столице был объявлен план «Перехват».
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