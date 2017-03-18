#ТЫСУПЕР!
Ты супер!
ТВ-Эфир
Ты супер!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.03, 21:21

    В Москве полиция ищет автомобиль Skoda после дорожного конфликта со стрельбой

    комментировать

    В Москве полиция ищет автомобиль Skoda после дорожного конфликта со стрельбой

    В Москве полиция ищет автомобиль Skoda после дорожного конфликта со стрельбой

    В столице объявлен план «Перехват» после дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадал один человек.

    Полиция ищет группу вооруженных людей, сообщает источник в правоохранительных органах. По его словам, они применили оружие в районе дома №22 на Дубнинской улице. С места пятеро подозреваемых скрылись на машине марки Skoda.

    В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что, по предварительным данным, по этому адресу произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой, передает «Интерфакс». В городе действует план «Перехват». Пострадал один человек.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Предположительно, один из участников конфликта выстрелил в другого из неустановленного оружия. В данный момент он скрывается на автомобиле Skoda. Потерпевшему оказывается медицинская помощь».

    По данным ТАСС, стрельба, предположительно, велась из травматического пистолета.






    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru