В Москве полиция ищет автомобиль Skoda после дорожного конфликта со стрельбой

В столице объявлен план «Перехват» после дорожного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадал один человек.
Полиция ищет группу вооруженных людей, сообщает источник в правоохранительных органах. По его словам, они применили оружие в районе дома №22 на Дубнинской улице. С места пятеро подозреваемых скрылись на машине марки Skoda.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что, по предварительным данным, по этому адресу произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой, передает «Интерфакс». В городе действует план «Перехват». Пострадал один человек.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Предположительно, один из участников конфликта выстрелил в другого из неустановленного оружия. В данный момент он скрывается на автомобиле Skoda. Потерпевшему оказывается медицинская помощь».
По данным ТАСС, стрельба, предположительно, велась из травматического пистолета.
В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что, по предварительным данным, по этому адресу произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой, передает «Интерфакс». В городе действует план «Перехват». Пострадал один человек.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Предположительно, один из участников конфликта выстрелил в другого из неустановленного оружия. В данный момент он скрывается на автомобиле Skoda. Потерпевшему оказывается медицинская помощь».
По данным ТАСС, стрельба, предположительно, велась из травматического пистолета.
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