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  • 20.03, 15:49
    Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство. криминал, Москва, стрельба, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство

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    Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство

    Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство

    Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство

      Водителя, открывшего огонь по пешеходам в московском дворе, в ближайшее время могут взять под стражу. Арестовать могут и одного из пассажиров, который также брал в руки травматический пистолет.

      Экспертиза показала, что подозреваемые были пьяны. Они ехали на белой Skoda по жилой зоне, требуя, чтобы люди расступились. Многие разбегались в стороны, однако нашлись и те, кто принципиально не стал потакать нарушителям.

      Молодой человек и его супруга сделали выговор недисциплинированному водителю. Тот вышел из салона и, заручившись поддержкой приятеля, ударил оппонента. Получив отпор, он достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову пешехода.

      Как передает корреспондент НТВ Антон Талпа от здания суда, куда должны доставить виновников инцидента, для ареста подозреваемых есть веские причины. Во-первых, их подозревают в причинении вреда здоровью, степень которого только предстоит установить. Во-вторых, подозреваемый Владимир Заводник ранее уже был дважды судим, в том числе за убийство. На свободу он вышел совсем недавно.

      Подробности — в репортаже.

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