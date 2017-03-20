Открывший стрельбу по пешеходам в московском дворе водитель был судим за убийство

Водителя, открывшего огонь по пешеходам в московском дворе, в ближайшее время могут взять под стражу. Арестовать могут и одного из пассажиров, который также брал в руки травматический пистолет.
Экспертиза показала, что подозреваемые были пьяны. Они ехали на белой Skoda по жилой зоне, требуя, чтобы люди расступились. Многие разбегались в стороны, однако нашлись и те, кто принципиально не стал потакать нарушителям.
Молодой человек и его супруга сделали выговор недисциплинированному водителю. Тот вышел из салона и, заручившись поддержкой приятеля, ударил оппонента. Получив отпор, он достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову пешехода.
Как передает корреспондент НТВ Антон Талпа от здания суда, куда должны доставить виновников инцидента, для ареста подозреваемых есть веские причины. Во-первых, их подозревают в причинении вреда здоровью, степень которого только предстоит установить. Во-вторых, подозреваемый Владимир Заводник ранее уже был дважды судим, в том числе за убийство. На свободу он вышел совсем недавно.
Подробности — в репортаже.
Молодой человек и его супруга сделали выговор недисциплинированному водителю. Тот вышел из салона и, заручившись поддержкой приятеля, ударил оппонента. Получив отпор, он достал пистолет и несколько раз выстрелил в голову пешехода.
Как передает корреспондент НТВ Антон Талпа от здания суда, куда должны доставить виновников инцидента, для ареста подозреваемых есть веские причины. Во-первых, их подозревают в причинении вреда здоровью, степень которого только предстоит установить. Во-вторых, подозреваемый Владимир Заводник ранее уже был дважды судим, в том числе за убийство. На свободу он вышел совсем недавно.
Подробности — в репортаже.
Комментарии