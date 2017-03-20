Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане

Падение пассажирского лайнера в аэропорту города Вау обошлось без жертв.
В авикомпании South Supreme Airlines, который принадлежит рухнувший на взлетно-посадочную полосу самолет, сообщили, что в результате катастрофы погибших нет. Все 44 человека, которые находились на борту лайнера, выжили, передает южносуданский информационный портал The National Courier.
Ан-26 совершал внутренний перелет из столицы страны Джубы в город Вау. После падения при заходе на посадку лайнер загорелся. Но прибывшие к борту пожарные успели эвакуировать людей. Фюзеляж самолета практически полностью выгорел, осталась только хвостовая часть.
Причины авиационного происшествия не известны. Однако пассажиры, которые летели этим же бортом несколько дней назад, говорят, что его крушение «было лишь вопросом времени».
По данным СМИ, некоторым пассажирам лайнера потребовалась медицинская помощь. Более десятка человек были доставлены в больницу.
Ан-26 совершал внутренний перелет из столицы страны Джубы в город Вау. После падения при заходе на посадку лайнер загорелся. Но прибывшие к борту пожарные успели эвакуировать людей. Фюзеляж самолета практически полностью выгорел, осталась только хвостовая часть.
Причины авиационного происшествия не известны. Однако пассажиры, которые летели этим же бортом несколько дней назад, говорят, что его крушение «было лишь вопросом времени».
По данным СМИ, некоторым пассажирам лайнера потребовалась медицинская помощь. Более десятка человек были доставлены в больницу.
Комментарии