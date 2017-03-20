#ТЫСУПЕР!
Свидетели
ТВ-Эфир
Свидетели
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.03, 20:23
    Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане. Африка, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане

    комментировать
    Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане

    Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане

    Все пассажиры и экипаж выжили при крушении самолета в Южном Судане
    • Фото: airlive.net

      • Падение пассажирского лайнера в аэропорту города Вау обошлось без жертв.

      В авикомпании South Supreme Airlines, который принадлежит рухнувший на взлетно-посадочную полосу самолет, сообщили, что в результате катастрофы погибших нет. Все 44 человека, которые находились на борту лайнера, выжили, передает южносуданский информационный портал The National Courier.

      Ан-26 совершал внутренний перелет из столицы страны Джубы в город Вау. После падения при заходе на посадку лайнер загорелся. Но прибывшие к борту пожарные успели эвакуировать людей. Фюзеляж самолета практически полностью выгорел, осталась только хвостовая часть.

      Причины авиационного происшествия не известны. Однако пассажиры, которые летели этим же бортом несколько дней назад, говорят, что его крушение «было лишь вопросом времени».

      По данным СМИ, некоторым пассажирам лайнера потребовалась медицинская помощь. Более десятка человек были доставлены в больницу.

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru