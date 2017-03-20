При крушении пассажирского самолета в Южном Судане выжили 20 человек

Борт авиакомпании South Supreme Airlines разбился в аэропорту Вау при заходе на посадку. В нем находились 44 пассажира, в том числе четверо младенцев.
Самолет Ан-26 совершал внутренний рейс из столицы Южного Судана Джубы в город Вау. Лайнер рухнул на взлетно-посадочную полосу. По данным Eye Radio, перед падением у воздушного судна начала дымиться хвостовая часть. А как только самолет коснулся земли, вспыхнуло пламя.
Между тем в аэропорту Вау сообщают, что из разбившегося самолета извлекли живыми 20 человек. Ранее сообщалось о девяти выживших. Среди тех, кому удалось спастись при крушении, оказался экипаж в составе пяти человек. После катастрофы в больницу были доставлены 14 человек, передает AFP. Их состояние оценивается как стабильное.
Между тем в аэропорту Вау сообщают, что из разбившегося самолета извлекли живыми 20 человек. Ранее сообщалось о девяти выживших. Среди тех, кому удалось спастись при крушении, оказался экипаж в составе пяти человек. После катастрофы в больницу были доставлены 14 человек, передает AFP. Их состояние оценивается как стабильное.
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