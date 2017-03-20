Пассажирский самолет разбился в аэропорту Южного Судана

Крушение произошло в воздушной гавани города Вау, штат Западный
Бахр-эль-Газаль.
В аэропорту разбился пассажирский самолет компании South Supreme Airlines. Об этом сообщает специализированный портал Airlive.
На борту находились 44 пассажира. Предположительно, все они погибли. Подробности крушения пока не приводятся. К упавшему борту прибыли пожарные расчеты.
South Supreme Airlines — южносуданская компания, которая начала работу в 2013 году. С мая 2014 года самолеты авиакомпании выполняли регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и Энтеббе.
На борту находились 44 пассажира. Предположительно, все они погибли. Подробности крушения пока не приводятся. К упавшему борту прибыли пожарные расчеты.
South Supreme Airlines — южносуданская компания, которая начала работу в 2013 году. С мая 2014 года самолеты авиакомпании выполняли регулярные рейсы три раза в неделю между Джубой и Энтеббе.
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