Веснина получила за победу в Индиан-Уэллсе $1,1 млн

Российская теннисистка Елена Веснина выиграла турнир в американском
Индиан-Уэллсе. В финале соревнований спортсменка обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Для Весниной завоеванный титул стал первым в нынешнем сезоне и третьим в одиночном разряде за всю карьеру.
В этом году состав участниц финала турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе вдребезги разбил прогнозы букмекеров. В Калифорнию слетелся высший теннисный свет за исключением приболевшей Серены Уильямс. И весь он был последовательно выбит из сетки двумя россиянками — Еленой Весниной, почувствовавшей себя в одиночном разряде столь же уверенно, как и в парном, и Светланой Кузнецовой, самозабвенно готовившейся к борьбе за 34-й титул в карьере.
Качели в счете финальной встречи привлекли на трибуны самую разношерстную публику, включая основателя империи Microsoft Билла Гейтса. Первый сет закончился тем, что мячик, скользнув по краю сетки, одарил Кузнецову победой на тай-брейке. Наступило самое время, чтобы папе Елены Весниной показаться на корте и сыграть роль громоотвода.
После беседы на повышенных тонах во второй партии Веснина не проиграла ни одного гейма — предложила сопернице быстрый атакующий теннис, а достойного ответа не получила. Завершился затяжной трехсетовый финал — что, кстати, большая редкость в Индиан-Уэллсе — двойным матчболом, который Веснина реализовала со второй попытки.
К многочисленным победам в парном разряде олимпийская чемпионка добавила главный титул в одиночной карьере. За победу в Индиан-Уэллсе Елена Веснина получила 1 млн 100 тысяч долларов и 1000 очков в рейтинге WTA.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
Качели в счете финальной встречи привлекли на трибуны самую разношерстную публику, включая основателя империи Microsoft Билла Гейтса. Первый сет закончился тем, что мячик, скользнув по краю сетки, одарил Кузнецову победой на тай-брейке. Наступило самое время, чтобы папе Елены Весниной показаться на корте и сыграть роль громоотвода.
После беседы на повышенных тонах во второй партии Веснина не проиграла ни одного гейма — предложила сопернице быстрый атакующий теннис, а достойного ответа не получила. Завершился затяжной трехсетовый финал — что, кстати, большая редкость в Индиан-Уэллсе — двойным матчболом, который Веснина реализовала со второй попытки.
К многочисленным победам в парном разряде олимпийская чемпионка добавила главный титул в одиночной карьере. За победу в Индиан-Уэллсе Елена Веснина получила 1 млн 100 тысяч долларов и 1000 очков в рейтинге WTA.
Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.
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