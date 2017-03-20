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  • 20.03, 14:19
    Веснина получила за победу в Индиан-Уэллсе $1, 1 млн. Кузнецова Светлана, спорт, США, теннис. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Веснина получила за победу в Индиан-Уэллсе $1,1 млн

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    Веснина получила за победу в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> $1,1 млн

    Веснина получила за победу в Индиан-Уэллсе $1,1 млн

    Веснина получила за победу в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr> $1,1 млн

      Российская теннисистка Елена Веснина выиграла турнир в американском Индиан-Уэллсе. В финале соревнований спортсменка обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову. Для Весниной завоеванный титул стал первым в нынешнем сезоне и третьим в одиночном разряде за всю карьеру.

      В этом году состав участниц финала турнира Женской теннисной ассоциации в Индиан-Уэллсе вдребезги разбил прогнозы букмекеров. В Калифорнию слетелся высший теннисный свет за исключением приболевшей Серены Уильямс. И весь он был последовательно выбит из сетки двумя россиянками — Еленой Весниной, почувствовавшей себя в одиночном разряде столь же уверенно, как и в парном, и Светланой Кузнецовой, самозабвенно готовившейся к борьбе за 34-й титул в карьере.

      Качели в счете финальной встречи привлекли на трибуны самую разношерстную публику, включая основателя империи Microsoft Билла Гейтса. Первый сет закончился тем, что мячик, скользнув по краю сетки, одарил Кузнецову победой на тай-брейке. Наступило самое время, чтобы папе Елены Весниной показаться на корте и сыграть роль громоотвода.

      После беседы на повышенных тонах во второй партии Веснина не проиграла ни одного гейма — предложила сопернице быстрый атакующий теннис, а достойного ответа не получила. Завершился затяжной трехсетовый финал — что, кстати, большая редкость в Индиан-Уэллсе — двойным матчболом, который Веснина реализовала со второй попытки.

      К многочисленным победам в парном разряде олимпийская чемпионка добавила главный титул в одиночной карьере. За победу в Индиан-Уэллсе Елена Веснина получила 1 млн 100 тысяч долларов и 1000 очков в рейтинге WTA.

      Подробности — в материале спортивного обозревателя НТВ Кирилла Кикнадзе.

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