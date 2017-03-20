Веснина обыграла Кузнецову в финале престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Елена Веснина выиграла престижный турнир BNP Paribas Open в американском
Индиан-Уэллсе.
В финале соревнований спортсменка в затяжном поединке обыграла свою соотечественницу Светлану Кузнецову — 6:7 (6:7), 7:5, 6:4. Матч продолжался более трех часов.
Для победительницы завоеванный титул стал первым в нынешнем сезоне и третьим в одиночном разряде за всю карьеру. Денежный приз Весниной составил 1 миллион и сто тысяч долларов.
Для победительницы завоеванный титул стал первым в нынешнем сезоне и третьим в одиночном разряде за всю карьеру. Денежный приз Весниной составил 1 миллион и сто тысяч долларов.
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