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  • 18.03, 09:14

    Кузнецова и Веснина сразятся в российском финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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    Кузнецова и Веснина сразятся в российском финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

    Кузнецова и Веснина сразятся в российском финале турнира WTA в <nobr>Индиан-Уэллсе</nobr>

    Россиянка Светлана Кузнецова в третий раз в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, где ее уже поджидает Елена Веснина.

    В полуфинале Светлана Кузнецова, посеянная на турнире под восьмым номером, в двух сетах обыграла третий номер посева Каролину Плишкову из Чехии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

    Елена Веснина завоевала право сыграть в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе впервые в карьере. В полуфинале она взяла верх над француженкой Кристиной Младенович.

    Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече на корте сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева. Титул тогда достался Шараповой.

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