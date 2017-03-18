Кузнецова и Веснина сразятся в российском финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Россиянка Светлана Кузнецова в третий раз в карьере вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в
Индиан-Уэллсе, где ее уже поджидает Елена Веснина.
В полуфинале Светлана Кузнецова, посеянная на турнире под восьмым номером, в двух сетах обыграла третий номер посева Каролину Плишкову из Чехии — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).
Елена Веснина завоевала право сыграть в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе впервые в карьере. В полуфинале она взяла верх над француженкой Кристиной Младенович.
Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече на корте сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева. Титул тогда достался Шараповой.
Елена Веснина завоевала право сыграть в решающем матче турнира в Индиан-Уэллсе впервые в карьере. В полуфинале она взяла верх над француженкой Кристиной Младенович.
Российский финал в женском одиночном разряде в Индиан-Уэллсе будет сыгран во второй раз. В 2006 году в решающей встрече на корте сошлись Мария Шарапова и Елена Дементьева. Титул тогда достался Шараповой.
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