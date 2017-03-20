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  • 20.03, 11:17
    В НБУ заявили о бесперспективности развития российских банков на Украине. банки, Сбербанк, Украина, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В НБУ заявили о бесперспективности развития российских банков на Украине

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    В НБУ заявили о бесперспективности развития российских банков на Украине

    В НБУ заявили о бесперспективности развития российских банков на Украине

      В Национальном банке Украины заявили, что все банки с российским капиталом, которые работают в стране, ведут переговоры о продаже. Украинских вкладов в них на сумму около 46 миллиардов рублей.

      В конце прошлой недели президент Украины Пётр Порошенко ввел санкции против пяти украинских «дочек» российских банков. Они запрещают выводить средства за пределы Украины.

      Министр финансов Антон Силуанов заявил, что такое решение — недальновидная политика, которая ударит по вкладчикам. При этом российские банки особых потерь не ощутят. Например, по оценке экспертов, на украинскую «дочку» «Сбербанка» приходится менее одного процента всех активов банка.

      А замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в эфире телеканала «Интер» заявила, что, по их сведениям, все банки с российским госкапиталом, которые работают на Украине, ведут переговоры о возможной продаже. Она добавила, что, к сожалению, в сегодняшних условиях о дальнейшем развитии этих банков на территории страны говорить нельзя.

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