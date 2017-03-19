Рабство XXI века: трафик невольников в России поставлен на поток

Только по официальным данным ООН, почти 46 миллионов человек в мире находятся в рабстве в той или иной форме. Репортер НТВ Андрей Стеняхин, пока снимал репортаж, сам чуть не стал товаром на невольничьем рынке. И это в Москве в XXI веке.
Инвалид, просящий милостыню в Москве, — привычная картина, но мало кто догадывается: этот человек — раб. Нищие со стажем набирают в день до 20 тысяч рублей. Учитывая, что у каждого рабовладельца сразу несколько «подневольных», криминальный бизнес выходит довольно прибыльный: более двух миллионов рублей в месяц.
Чтобы оказаться в рабстве, необязательно остро нуждаться в любой работе. Около трех лет в неволе провел известный в Новосибирске ученый. В 2014 году физик-ядерщик Юрий Образцов поехал в деловую поездку в Казахстан и пропал без вести. Как оказался в рабстве, не помнит.
За последние три года число рабов в мире увеличилось практически на 20%. Только по официальной статистике, сегодня 36 миллионов человек находятся в рабстве. В России правозащитники насчитывают более миллиона человек, удерживаемых вне воли. На каждого из них — свои расценки.
Олег Мельников, волонтерское движение по вызволению людей из рабства «Альтернатива»: «Сейчас от 15 до 25 тысяч — это трудовое рабство. „Нищая мафия“ — это порядка 50 тысяч рублей. Девушки для сексуального рабства — от 70 до 150 тысяч рублей».
Только в столице каждый месяц пропадают без вести более 500 человек. Большинство из них — приезжие. Отыскать удается далеко не всех. Трафик людей для рабовладельцев в Москве поставлен на поток. Все начинается на вокзале. В поисках работы сюда приезжают тысячи людей со всей России. И прямо на перроне на них начинают охоту вербовщики. Обещают работу и комфортные условия.
Работорговля — это не только Москва и Северный Кавказ. Невольный труд активно используют в Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, Барнауле, Екатеринбурге, Липецке.
Трафиком рабов занимаются водители частных рейсовых автобусов. Людей переправляют в багажном отделении или под пассажирскими сиденьями, предварительно опоив психотропными препаратами.
Подробности и истории переживших рабство людей — в репортаже.
Чтобы оказаться в рабстве, необязательно остро нуждаться в любой работе. Около трех лет в неволе провел известный в Новосибирске ученый. В 2014 году физик-ядерщик Юрий Образцов поехал в деловую поездку в Казахстан и пропал без вести. Как оказался в рабстве, не помнит.
За последние три года число рабов в мире увеличилось практически на 20%. Только по официальной статистике, сегодня 36 миллионов человек находятся в рабстве. В России правозащитники насчитывают более миллиона человек, удерживаемых вне воли. На каждого из них — свои расценки.
Олег Мельников, волонтерское движение по вызволению людей из рабства «Альтернатива»: «Сейчас от 15 до 25 тысяч — это трудовое рабство. „Нищая мафия“ — это порядка 50 тысяч рублей. Девушки для сексуального рабства — от 70 до 150 тысяч рублей».
Только в столице каждый месяц пропадают без вести более 500 человек. Большинство из них — приезжие. Отыскать удается далеко не всех. Трафик людей для рабовладельцев в Москве поставлен на поток. Все начинается на вокзале. В поисках работы сюда приезжают тысячи людей со всей России. И прямо на перроне на них начинают охоту вербовщики. Обещают работу и комфортные условия.
Работорговля — это не только Москва и Северный Кавказ. Невольный труд активно используют в Ставропольском и Краснодарском краях, Калмыкии, Барнауле, Екатеринбурге, Липецке.
Трафиком рабов занимаются водители частных рейсовых автобусов. Людей переправляют в багажном отделении или под пассажирскими сиденьями, предварительно опоив психотропными препаратами.
Подробности и истории переживших рабство людей — в репортаже.
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