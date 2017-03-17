Сбежавший из рабства физик-ядерщик мог выдумать историю о своем заточении

Брат Юрия Образцова не исключает, что история с рабством может оказаться выдумкой. Выяснилось, что новосибирский физик страдает психическим заболеванием.
Новосибирский физик Юрий Образцов, найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега якобы из многомесячного рабства, страдает психическим заболеванием. Ранее он уже уходил из дома, сообщил РИА Новости его брат Сергей Образцов.
Сергей Образцов, брат Юрия: «Он пропал в апреле 2014 года. До этого он много раз уходил из дома, уезжал на электричках, его высаживали. Но все равно возвращался. Я не мог ему препятствовать, он не был признан недееспособным и как любой свободный человек мог идти куда захочет».
Сергей рассказал, что его брат действительно работал в Институте лазерной физики СО РАН, читал много книг, в какой-то момент у мужчины начались проблемы с психическим здоровьем, появились галлюцинации.
Сергей Образцов: «Однажды он просто перестал есть, лег и лежал несколько дней. Мне пришлось вызвать скорую помощь, была даже остановка сердца, его лечили. В итоге госпитализировали в психиатрическую больницу, где он пролежал четыре месяца, вышел со второй группой инвалидности».
Сергей рассказал, что его брат страдает психическим расстройством и легко поддается влиянию незнакомых людей. Он не исключил, что история с рабством может оказаться вымыслом. Но отметил, что злоумышленники легко могли воспользоваться не вполне адекватным состоянием брата.
Сейчас МВД России и СК РФ проверяют обстоятельства исчезновения физика и информацию о возможных противоправных действиях в отношении Образцова.
Сергей Образцов, брат Юрия: «Он пропал в апреле 2014 года. До этого он много раз уходил из дома, уезжал на электричках, его высаживали. Но все равно возвращался. Я не мог ему препятствовать, он не был признан недееспособным и как любой свободный человек мог идти куда захочет».
Сергей рассказал, что его брат действительно работал в Институте лазерной физики СО РАН, читал много книг, в какой-то момент у мужчины начались проблемы с психическим здоровьем, появились галлюцинации.
Сергей Образцов: «Однажды он просто перестал есть, лег и лежал несколько дней. Мне пришлось вызвать скорую помощь, была даже остановка сердца, его лечили. В итоге госпитализировали в психиатрическую больницу, где он пролежал четыре месяца, вышел со второй группой инвалидности».
Сергей рассказал, что его брат страдает психическим расстройством и легко поддается влиянию незнакомых людей. Он не исключил, что история с рабством может оказаться вымыслом. Но отметил, что злоумышленники легко могли воспользоваться не вполне адекватным состоянием брата.
Сейчас МВД России и СК РФ проверяют обстоятельства исчезновения физика и информацию о возможных противоправных действиях в отношении Образцова.
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