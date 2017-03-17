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  • 17.03, 16:33

Сбежавший из рабства физик-ядерщик мог выдумать историю о своем заточении

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Сбежавший из рабства физик-ядерщик мог выдумать историю о своем заточении

Сбежавший из рабства <nobr>физик-ядерщик</nobr> мог выдумать историю о своем заточении

Брат Юрия Образцова не исключает, что история с рабством может оказаться выдумкой. Выяснилось, что новосибирский физик страдает психическим заболеванием.

Новосибирский физик Юрий Образцов, найденный несколько дней назад в Алма-Ате после побега якобы из многомесячного рабства, страдает психическим заболеванием. Ранее он уже уходил из дома, сообщил РИА Новости его брат Сергей Образцов.

Сергей Образцов, брат Юрия: «Он пропал в апреле 2014 года. До этого он много раз уходил из дома, уезжал на электричках, его высаживали. Но все равно возвращался. Я не мог ему препятствовать, он не был признан недееспособным и как любой свободный человек мог идти куда захочет».

Сергей рассказал, что его брат действительно работал в Институте лазерной физики СО РАН, читал много книг, в какой-то момент у мужчины начались проблемы с психическим здоровьем, появились галлюцинации.

Сергей Образцов: «Однажды он просто перестал есть, лег и лежал несколько дней. Мне пришлось вызвать скорую помощь, была даже остановка сердца, его лечили. В итоге госпитализировали в психиатрическую больницу, где он пролежал четыре месяца, вышел со второй группой инвалидности».

Сергей рассказал, что его брат страдает психическим расстройством и легко поддается влиянию незнакомых людей. Он не исключил, что история с рабством может оказаться вымыслом. Но отметил, что злоумышленники легко могли воспользоваться не вполне адекватным состоянием брата.

Напомним, что 10 марта в одном из торговых центров Алма-Аты прохожие заметили истощенного, избитого мужчину в лохмотьях, который весь день просидел на лавке. Он рассказал, что сбежал от неких фермеров, которые несколько лет держали его в плену. Одна из женщин организовала розыск родных Юрия. Выяснилось, что Образцова ищут с 2014 года и живет он в Новосибирске.

Сейчас МВД России и СК РФ проверяют обстоятельства исчезновения физика и информацию о возможных противоправных действиях в отношении Образцова.

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