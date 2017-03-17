Сбежавшему из рабства в Казахстане физику оформляют документы для возвращения домой

Три года рабства. Кто держал пропавшего ученого из Новосибирска в рабстве на ферме? Как искалеченному физику удалось сбежать и почему его возвращение на родину — это совсем не
хэппи-энд?
Детали этой истории сейчас выясняют дипломаты и следователи России и Казахстана. Физика-ядерщика из Новосибирска Юрий Образцов пропал несколько лет назад. Его нашли на скамейке в одном из торговых центров Алма-Аты, искалеченного и измученного. Он не сразу заговорил, но когда согласился рассказать о том, что с ним произошло, это по-настоящему шокировало. По его словам, все это время он был в рабстве, причем, со всеми жесткими атрибутами рабовладельчества. О первых показаниях спасшегося пленника узнала корреспондент Ксандра Силантье.
В этот торговый центр Юрий Образцов пришел, чтобы просто согреться. На улице было около нуля, а он в тоненькой вязаной кофте. На этой скамейке он просидел практически весь день, до тех пор пока к нему не подошла местная администрация. Юрий не искал помощи и с недоверием относился к тем, кто ее предлагал.
Александр Тучкова, администратор торгового центра: «Видно, что это человек, попавший в тяжелую ситуацию».
В этой остросюжентной истории слишком много непонятного. Русский физик из Новосибирска нашел какую-то подработку в Интернете, взял билет в один конец и уехал. Приземлился в Казахстане.
Юрий Образцов: «Ударили и все. Потерял сознание, очнулся уже там, далеко-далеко».
Где находится это «далеко», будет разбираться следствие. Сам Образцов уверяет, что был пленником на полулегальной ферме. И таких как он, там десятки человек. Кое-кто из них рассказал Юрию, что провел в рабстве уже около 20 лет.
После нескольких лет рабства Юрию удалось сбежать. Он приехал в Алма-Ату, где его и приютили добрые люди. Но это совсем не хэппи-энд. У Образцова нет ни паспорта, ни денег. Чтобы без документов вернуться на Родину, нужна куча документов и бюрократических процедур. По счастью, российское консульство все сделало в ускоренном режиме.
Ирина Переверзева, консул Генконсульства РФ в Казахстане: «Такие рекордные сроки подготовки документов стали возможны благодарю тому, что все звонили, все друг другу помогали. Все объясняли как это срочно, как это важно».
Сейчас российский физик собирается вернуться домой, в Новосибирск. Однако, там его, похоже, не очень ждут. С женой он давно в разводе. Взрослая дочь живет в другом городе. А родной брат признался, что не слишком-то рад тому, что Юрий нашелся.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В этот торговый центр Юрий Образцов пришел, чтобы просто согреться. На улице было около нуля, а он в тоненькой вязаной кофте. На этой скамейке он просидел практически весь день, до тех пор пока к нему не подошла местная администрация. Юрий не искал помощи и с недоверием относился к тем, кто ее предлагал.
Александр Тучкова, администратор торгового центра: «Видно, что это человек, попавший в тяжелую ситуацию».
В этой остросюжентной истории слишком много непонятного. Русский физик из Новосибирска нашел какую-то подработку в Интернете, взял билет в один конец и уехал. Приземлился в Казахстане.
Юрий Образцов: «Ударили и все. Потерял сознание, очнулся уже там, далеко-далеко».
Где находится это «далеко», будет разбираться следствие. Сам Образцов уверяет, что был пленником на полулегальной ферме. И таких как он, там десятки человек. Кое-кто из них рассказал Юрию, что провел в рабстве уже около 20 лет.
После нескольких лет рабства Юрию удалось сбежать. Он приехал в Алма-Ату, где его и приютили добрые люди. Но это совсем не хэппи-энд. У Образцова нет ни паспорта, ни денег. Чтобы без документов вернуться на Родину, нужна куча документов и бюрократических процедур. По счастью, российское консульство все сделало в ускоренном режиме.
Ирина Переверзева, консул Генконсульства РФ в Казахстане: «Такие рекордные сроки подготовки документов стали возможны благодарю тому, что все звонили, все друг другу помогали. Все объясняли как это срочно, как это важно».
Сейчас российский физик собирается вернуться домой, в Новосибирск. Однако, там его, похоже, не очень ждут. С женой он давно в разводе. Взрослая дочь живет в другом городе. А родной брат признался, что не слишком-то рад тому, что Юрий нашелся.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии