В Казахстане нашли новосибирского физика-ядерщика, несколько лет пробывшего в рабстве

Ученый из Новосибирска Юрий Образцов находится в федеральном розыске с 2013, а с 2014 года считался без вести пропавшим.
Поиск родственников организовала жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова, которая обратила внимание на истощенного, избитого мужчину, который весь день просидел на лавке в торговом центре. У него были сломаны уши и раздроблена нога.
Проявив сочувствие, женщина начала расспрашивать пострадавшего, что с ним случилось. Мужчина рассказал, что его зовут Юрий Образцов, несколько лет назад он уехал в Казахстан по делам, где его похитили. Долгое время — сколько именно, не помнит — он находился в рабстве на фермерском хозяйстве, где его регулярно избивали. От похитителей мужчина сбежал. Из-за травм у Образцова начались проблемы с памятью, он смог вспомнить только свой адрес в Новосибирске.
Полуэктова разместила в соцсетях объявление, его заметили новосибирские волонтеры и нашли родных физика-ядерщика.
Тамара Полуэктова: «Спасибо за поддержку с розыском родственников Образцова Юрия. Родственники нашлись, Юрий поговорил с братом».
На своей странице в Facebook женщина написала, что полицейские Новосибирска выслали все документы, необходимые для разрешения на выезд Юрия Образцова. Теперь мужчине предстоит получить временное удостоверение личности и купить билеты на родину, сообщает РИА Новости.
Проявив сочувствие, женщина начала расспрашивать пострадавшего, что с ним случилось. Мужчина рассказал, что его зовут Юрий Образцов, несколько лет назад он уехал в Казахстан по делам, где его похитили. Долгое время — сколько именно, не помнит — он находился в рабстве на фермерском хозяйстве, где его регулярно избивали. От похитителей мужчина сбежал. Из-за травм у Образцова начались проблемы с памятью, он смог вспомнить только свой адрес в Новосибирске.
Полуэктова разместила в соцсетях объявление, его заметили новосибирские волонтеры и нашли родных физика-ядерщика.
Тамара Полуэктова: «Спасибо за поддержку с розыском родственников Образцова Юрия. Родственники нашлись, Юрий поговорил с братом».
На своей странице в Facebook женщина написала, что полицейские Новосибирска выслали все документы, необходимые для разрешения на выезд Юрия Образцова. Теперь мужчине предстоит получить временное удостоверение личности и купить билеты на родину, сообщает РИА Новости.
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