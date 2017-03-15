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  • 15.03, 20:36

В Казахстане нашли новосибирского физика-ядерщика, несколько лет пробывшего в рабстве

2 комментария
В Казахстане нашли новосибирского <nobr>физика-ядерщика</nobr>, несколько лет пробывшего в рабстве

В Казахстане нашли новосибирского физика-ядерщика, несколько лет пробывшего в рабстве

В Казахстане нашли новосибирского <nobr>физика-ядерщика</nobr>, несколько лет пробывшего в рабстве
  • Фото: dpso_mayak /vk.com

    • Ученый из Новосибирска Юрий Образцов находится в федеральном розыске с 2013, а с 2014 года считался без вести пропавшим.

    Поиск родственников организовала жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова, которая обратила внимание на истощенного, избитого мужчину, который весь день просидел на лавке в торговом центре. У него были сломаны уши и раздроблена нога.

    Проявив сочувствие, женщина начала расспрашивать пострадавшего, что с ним случилось. Мужчина рассказал, что его зовут Юрий Образцов, несколько лет назад он уехал в Казахстан по делам, где его похитили. Долгое время — сколько именно, не помнит — он находился в рабстве на фермерском хозяйстве, где его регулярно избивали. От похитителей мужчина сбежал. Из-за травм у Образцова начались проблемы с памятью, он смог вспомнить только свой адрес в Новосибирске.

    Полуэктова разместила в соцсетях объявление, его заметили новосибирские волонтеры и нашли родных физика-ядерщика.

    Тамара Полуэктова: «Спасибо за поддержку с розыском родственников Образцова Юрия. Родственники нашлись, Юрий поговорил с братом».

    На своей странице в Facebook женщина написала, что полицейские Новосибирска выслали все документы, необходимые для разрешения на выезд Юрия Образцова. Теперь мужчине предстоит получить временное удостоверение личности и купить билеты на родину, сообщает РИА Новости.

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