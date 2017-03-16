Сбежавший из рабства новосибирский физик рассказал о жизни в плену

Стали известны шокирующие подробности исчезновения российского ученого, который несколько лет назад пропал в Новосибирске. Оказалось, все это время он находился в плену. Его обнаружили в Казахстане, и теперь до вылета домой остаются считанные дни.
Это стало возможным благодаря неравнодушной женщине, которая заметила избитого ученого на улице и не оставила его без помощи. Она нашла его семью и добилась оформления документов, которое состоялось сегодня.
Даже сейчас, перед отъездом домой Юрий Образцов не может поверить: он наконец-то спасен. Российские дипломаты подготовили практически все документы, и до отъезда в родной Новосибирск остались считанные дни. Мужчина признается: эти несколько лет, проведенные в рабстве в казахской степи, еще надолго останутся в памяти. Ведь пережить ему пришлось многое: побои, голод и постоянные издевательства.
Ученого из Новосибирска искали несколько лет. В 2013-м физик-ядерщик бесследно исчез, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Но несколько дней назад на лавочке у торгового центра в Алма-Ате его нашла женщина. Изможденный Юрий почти не мог говорить. У мужчины проблемы с памятью — возможно из-за травмы головы. Тамаре, так звали прохожую, он рассказал, что все это время пас овец у какого-то скотовода. Хозяин, как тот просил его называть, Юрия бил и унижал.
Юрий Образцов: «Разбито ухо было, левое особенно сильно, там слуховой канал сжат был, я глухой стал на левое ухо».
Но идти мужчине было некуда, ведь он даже толком не знал, где находится. Но несколько дней назад все же решился. Почти сутки прошел пешком вдоль проселочной дороги, так и смог добрести до города. О невероятной истории женщина рассказала в социальных сетях с просьбой помочь отыскать родных Юрия Образцова.
Тамара Полуэктова: «Нам дали информацию, поисковая группа города Новосибирска, о том, что он действительно находится в федеральном розыске, что инвалид II группы человек».
Увидев публикацию Тамары, к делу подключились волонтеры: несколько человек из Алма-Аты и Новосибирска объединились и отправили запрос в российскую полицию.
Павел Злобин, волонтер: «Новосибирская полиция, 10-й отдел занимался этим человеком. Она в курсе, мы сейчас работаем в очень плотном контакте с ними. Родственники извещены, что он нашелся».
Соседи Юрия вспоминают: несколько лет он проработал в Институте ядерной физики. Жил вместе с родным братом в небольшой квартире, но раньше они часто конфликтовали. И когда мужчина пропал, подумали, что после очередной ссоры брат решил сменить место жительства. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
Даже сейчас, перед отъездом домой Юрий Образцов не может поверить: он наконец-то спасен. Российские дипломаты подготовили практически все документы, и до отъезда в родной Новосибирск остались считанные дни. Мужчина признается: эти несколько лет, проведенные в рабстве в казахской степи, еще надолго останутся в памяти. Ведь пережить ему пришлось многое: побои, голод и постоянные издевательства.
Ученого из Новосибирска искали несколько лет. В 2013-м физик-ядерщик бесследно исчез, и с тех пор о нем никто ничего не слышал. Но несколько дней назад на лавочке у торгового центра в Алма-Ате его нашла женщина. Изможденный Юрий почти не мог говорить. У мужчины проблемы с памятью — возможно из-за травмы головы. Тамаре, так звали прохожую, он рассказал, что все это время пас овец у какого-то скотовода. Хозяин, как тот просил его называть, Юрия бил и унижал.
Юрий Образцов: «Разбито ухо было, левое особенно сильно, там слуховой канал сжат был, я глухой стал на левое ухо».
Но идти мужчине было некуда, ведь он даже толком не знал, где находится. Но несколько дней назад все же решился. Почти сутки прошел пешком вдоль проселочной дороги, так и смог добрести до города. О невероятной истории женщина рассказала в социальных сетях с просьбой помочь отыскать родных Юрия Образцова.
Тамара Полуэктова: «Нам дали информацию, поисковая группа города Новосибирска, о том, что он действительно находится в федеральном розыске, что инвалид II группы человек».
Увидев публикацию Тамары, к делу подключились волонтеры: несколько человек из Алма-Аты и Новосибирска объединились и отправили запрос в российскую полицию.
Павел Злобин, волонтер: «Новосибирская полиция, 10-й отдел занимался этим человеком. Она в курсе, мы сейчас работаем в очень плотном контакте с ними. Родственники извещены, что он нашелся».
Соседи Юрия вспоминают: несколько лет он проработал в Институте ядерной физики. Жил вместе с родным братом в небольшой квартире, но раньше они часто конфликтовали. И когда мужчина пропал, подумали, что после очередной ссоры брат решил сменить место жительства. Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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