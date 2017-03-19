Скончавшегося в декабре певца Джорджа Майкла похоронят на следующей неделе

Похороны знаменитого британского исполнителя Джорджа Майкла, который умер 25 декабря прошлого года, состоятся на следующей неделе в Лондоне на Хейгейтском кладбище.
По данным газеты The Sun, церемония будет очень немногочисленной. В часовне, где она пройдет, могут вместиться не более 30 человек. Кроме членов семьи, там будут присутствовать только самые близкие люди.
По словам источника издания, подробности траурной церемонии держатся в секрете, в том числе точное время ее проведения. Близкие музыканта получат информацию только за несколько часов до похорон. Такие меры предосторожности приняты, чтобы избежать появления большого числа поклонников Джорджа Майкла.
О готовящемся траурном мероприятии известно только то, что близкая подруга Джорджа Майкла и бывшая участница Spice Girls Джерри Холлиуэлл прочтет выдержки из Библии. Ее попросили сделать это после отказа одноклассника и партнера музыканта по группе Wham! Эндрю Риджли. Он обосновал свой отказ тем, что может не справиться с эмоциями в печальный момент.
Часовня, где состоится панихида, находится в 230 метрах от могилы матери Джорджа Майкла. Предположительно, он будет похоронен рядом с ней в западном секторе кладбища, который закрыт для посещений.
смерть певца наступила по естественным причинам, она была вызвана кардиомиопатией вместе с воспалением миокарда и жировой инфильтрацией печени.
Настоящее имя певца — Георгиос Кириякос Панайоту. Он родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Слава пришла к нему, когда он выступал в составе группы Wham! в начале 80-х. После распада поп-дуэта он успешно развивал сольную карьеру — было продано более 100 млн альбомов с его песнями.
По словам источника издания, подробности траурной церемонии держатся в секрете, в том числе точное время ее проведения. Близкие музыканта получат информацию только за несколько часов до похорон. Такие меры предосторожности приняты, чтобы избежать появления большого числа поклонников Джорджа Майкла.
О готовящемся траурном мероприятии известно только то, что близкая подруга Джорджа Майкла и бывшая участница Spice Girls Джерри Холлиуэлл прочтет выдержки из Библии. Ее попросили сделать это после отказа одноклассника и партнера музыканта по группе Wham! Эндрю Риджли. Он обосновал свой отказ тем, что может не справиться с эмоциями в печальный момент.
Часовня, где состоится панихида, находится в 230 метрах от могилы матери Джорджа Майкла. Предположительно, он будет похоронен рядом с ней в западном секторе кладбища, который закрыт для посещений.
смерть певца наступила по естественным причинам, она была вызвана кардиомиопатией вместе с воспалением миокарда и жировой инфильтрацией печени.
Настоящее имя певца — Георгиос Кириякос Панайоту. Он родился в Лондоне в семье иммигрантов с Кипра. Слава пришла к нему, когда он выступал в составе группы Wham! в начале 80-х. После распада поп-дуэта он успешно развивал сольную карьеру — было продано более 100 млн альбомов с его песнями.
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