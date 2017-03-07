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  • 07.03, 18:29

Названа причина смерти Джорджа Майкла

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Названа причина смерти Джорджа Майкла

Названа причина смерти Джорджа Майкла

Смерть известного британского певца Джорджа Майкла была естественной. Об этом сообщил старший коронер графства Оксфордшир Даррен Солтер, изучавший обстоятельства кончины музыканта.

По словам Солтера, причинами смерти певца стали кардиомиопатия, воспаление миокарда и жировая инфильтрация печени.

Даррен Солтер: «Расследование прекращается, нет необходимости проводить дознание и изыскание».

Джордж Майкл скончался в своем доме в Оксфордшире в возрасте 53 лет. Как сообщалось, его нашли «мирно лежащим в постели». Западные СМИ писали, что певец страдал от героиновой зависимости и несколько раз проходил длительные курсы лечения.

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