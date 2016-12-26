Поклонники не могут смириться с неожиданной смертью Джорджа Майкла

Cегодня стало известно, что в Британии ушел из жизни Джордж Майкл. Автор и исполнитель одного из главных праздничных гимнов Last Christmas умер на Рождество в своем доме в графстве Оксфордшир. Во сне у него остановилось сердце.ранняя смерть подвела черту под чрезвычайно бурной жизнью — и личной, и творческой. Миллионы проданных пластинок, выступление на лондонской Олимпиаде. И тут же сексуальные скандалы и даже тюремный срок.
Джордж Майкл дарил своим поклонникам не только радость, но и постоянные поводы для сплетен и тревог. Джордж Майкл сам обозначил два основных вектора своей жизни — музыка и страсть к саморазрушению. Он не раз обещал начать новую жизнь, покончить с дурными привычками и сосредоточиться на новом альбоме и новых концертах. Грядущий 2017 год мог бы стать новым годом в его дискографии, но не стал. Для артиста 53-е Рождество оказалось последним.
Он умер, как умирают в глубокой старости после спокойной жизни, — во сне, в постели своего дома в пригороде Лондона. И этот молчаливый рождественский уход был одним из немногих тихих событий в его жизни. Врачи зарегистрировали остановку сердца. Полицейские не нашли ничего подозрительного. Поклонники и друзья во всем мире проснулись разбитыми в первый день после Рождества, который должен быть самым спокойным и добрым днем в году.
К его дому на севере Лондона первые цветы стали приносить еще ночью. Люди идут весь день — парами, которые познакомились на его концерте, с детьми, которые росли под его песни.
Длинные волосы, искусственный загар, немыслимые серьги — он был кумиром девушек, которые мечтали выйти за него замуж. Но он так и не женился. Наркотики, сотни любовниц и любовников, тюрьма за управление машины под веществами. Однако он сам говорил, что его музыкальная карьера, как резиновая утка в ванной, непотопляема.
От всей грязи, которая могла прибить его ко дну, он уходил в искусство, и голос его оставался чистым и сильным, а песни западали в сердце и меняли людям жизнь. Он уходил от горя и уводил от него своей музыкой слушателей. Всю жизнь — до самого последнего Рождества.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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