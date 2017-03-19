Чак Берри продолжал играть и работать над новым альбомом до самой смерти

Один из родоначальников
рок-н-ролла, великий Чак Берри скончался в американском штате Миссури. Музыканту было 90 лет. Даже те, кто никогда не слышал его имени, наверняка знают мелодию, под которую в «Криминальном чтиве» танцуют Джон Траволта и Ума Турман. У поклонников творчества Берри будет сегодня повод снова завести пластинку. Ведь по афроамериканской традиции провожать умершего принято песнями и танцами, чтобы там, наверху, ушедшему от нас было не грустно.
Своим предложением Бетховену перевернуться Чак Берри изменил всю музыку 50-х. До него в Америке играли кантри, рокабилли, ритм-н-блюз, но никому не приходило в голову объединить эти стили, превратив их в то, что мы теперь называем рок-н-роллом. Заводной ритм, гитарные рифы — песни Берри произвели фурор среди американской молодежи, а потом и на всей планете.
Его песня Johnny B. Goode — про себя, простого черного парня, который с детства мечтал играть на гитаре и петь свои песни. Судьба едва не распорядилась иначе. В 18 лет за вооруженное ограбление Берри попадает в тюрьму. Другой бы сломался, но он собрал группу даже за решеткой и продолжал играть. Успех пришел к Берри, когда ему было уже 30. Но ни разу с тех пор не оставлял. Берри еще два раза потом попадал в тюрьму — по обвинению в изнасиловании и уклонении от уплаты налогов, но на его легендарном статусе крестного отца рок-н-ролла это не сказалось.
The Beatles, The Rolling Stones, а после них сотни других групп признавались в том, что без Чака Берри не было бы и их самих как музыкантов. Шли десятилетия, менялись стили, и только рок-н-ролл Чака Берри оставался неизменным, как и его знаменитая «утиная походка».
Его песни не были гимнами поколения, они стали его «культурной тканью». Когда в 1977-м американцы запустили в космос Voyager в надежде на встречу с внеземными цивилизациями, среди звуков планеты Земля на нем была отправлена и Johnny B. Goode Чака Берри.
Даже в свои 90 лет он продолжал играть, хотя заметно реже, чем раньше, и почти уже не пел. Но в минувшем октябре Берри неожиданно объявил, что записывает новые песни — спустя 40 лет после своей последней пластинки. Альбом, названный «Чак», должен был выйти в 2017-м.
Его песня Johnny B. Goode — про себя, простого черного парня, который с детства мечтал играть на гитаре и петь свои песни. Судьба едва не распорядилась иначе. В 18 лет за вооруженное ограбление Берри попадает в тюрьму. Другой бы сломался, но он собрал группу даже за решеткой и продолжал играть. Успех пришел к Берри, когда ему было уже 30. Но ни разу с тех пор не оставлял. Берри еще два раза потом попадал в тюрьму — по обвинению в изнасиловании и уклонении от уплаты налогов, но на его легендарном статусе крестного отца рок-н-ролла это не сказалось.
The Beatles, The Rolling Stones, а после них сотни других групп признавались в том, что без Чака Берри не было бы и их самих как музыкантов. Шли десятилетия, менялись стили, и только рок-н-ролл Чака Берри оставался неизменным, как и его знаменитая «утиная походка».
Его песни не были гимнами поколения, они стали его «культурной тканью». Когда в 1977-м американцы запустили в космос Voyager в надежде на встречу с внеземными цивилизациями, среди звуков планеты Земля на нем была отправлена и Johnny B. Goode Чака Берри.
Даже в свои 90 лет он продолжал играть, хотя заметно реже, чем раньше, и почти уже не пел. Но в минувшем октябре Берри неожиданно объявил, что записывает новые песни — спустя 40 лет после своей последней пластинки. Альбом, названный «Чак», должен был выйти в 2017-м.
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