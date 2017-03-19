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  • 19.03, 07:59

    Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

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    Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

    Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

    Мировые знаменитости выражают на своих страницах в социальных сетях соболезнования в связи со смертью легендарного американского музыканта Чака Берри.

    Напомним, легендарный американский музыкант Чак Берри скончался в субботу в США. Ему было 90 лет. Он потерял сознание у себя дома, однако точная причина смерти пока не называется.

    Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones: «Его тексты сияли над всеми остальными и представляли „американскую мечту“ в ином свете. Чак, ты был удивительным, и твоя музыка всегда будет внутри нас».



    Ринго Старр, участник группы The Beatles: «Покойся с миром. И мир, и любовь, Чак Берри, мистер рок-н-ролл».


    Стивен Кинг, писатель: «Не стало Чака Берри. Это разбивает мне сердце, но 90 лет — неплохо для рок-н-ролла».


    Сообщение в связи со смертью Чака Берри также оставил музыкант Брюс Спрингстин, назвавший его «величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живущих».


    Певец Ленни Кравиц опубликовал на своей странице в Instagram фотографию молодого Берри, сопроводив ее следующими словами: «Да здравствует, Чак Берри! Никого бы из нас здесь не было бы без тебя».

    Hail Hail Chuck Berry!!! None of us would have been here without you. Rock on brother!

    Публикация от Lenny Kravitz (@lennykravitz)


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