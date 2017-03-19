Знаменитости скорбят в связи со смертью Чака Берри

Мировые знаменитости выражают на своих страницах в социальных сетях соболезнования в связи со смертью легендарного американского музыканта Чака Берри.
Напомним, легендарный американский музыкант Чак Берри скончался в субботу в США. Ему было 90 лет. Он потерял сознание у себя дома, однако точная причина смерти пока не называется.
Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones: «Его тексты сияли над всеми остальными и представляли „американскую мечту“ в ином свете. Чак, ты был удивительным, и твоя музыка всегда будет внутри нас».
Ринго Старр, участник группы The Beatles: «Покойся с миром. И мир, и любовь, Чак Берри, мистер рок-н-ролл».
Стивен Кинг, писатель: «Не стало Чака Берри. Это разбивает мне сердце, но 90 лет — неплохо для рок-н-ролла».
Сообщение в связи со смертью Чака Берри также оставил музыкант Брюс Спрингстин, назвавший его «величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живущих».
Певец Ленни Кравиц опубликовал на своей странице в Instagram фотографию молодого Берри, сопроводив ее следующими словами: «Да здравствует, Чак Берри! Никого бы из нас здесь не было бы без тебя».
Мик Джаггер, лидер группы Rolling Stones: «Его тексты сияли над всеми остальными и представляли „американскую мечту“ в ином свете. Чак, ты был удивительным, и твоя музыка всегда будет внутри нас».
His lyrics shone above others & threw a strange light on the American dream. Chuck you were amazing&your music is engraved inside us forever— Mick Jagger (@MickJagger) 18 марта 2017 г.
Ринго Старр, участник группы The Beatles: «Покойся с миром. И мир, и любовь, Чак Берри, мистер рок-н-ролл».
R. I. P. And peace and love Chuck Berry Mr. rock ’n’ roll music 😎✌️🌟💖🎵🎶☮ pic.twitter.com/hS2S2lUORf— #RingoStarr (@ringostarrmusic) 18 марта 2017 г.
Стивен Кинг, писатель: «Не стало Чака Берри. Это разбивает мне сердце, но 90 лет — неплохо для рок-н-ролла».
Chuck Berry died. This breaks my heart, but 90 years old ain’t bad for rock and roll. Johnny B. Goode forever.— Stephen King (@StephenKing) 18 марта 2017 г.
Сообщение в связи со смертью Чака Берри также оставил музыкант Брюс Спрингстин, назвавший его «величайшим гитаристом и автором рок-н-ролла из когда-либо живущих».
Chuck Berry was rock’s greatest practitioner, guitarist, and the greatest pure rock ’n’ roll writer who ever lived.— Bruce Springsteen (@springsteen) 18 марта 2017 г.
Певец Ленни Кравиц опубликовал на своей странице в Instagram фотографию молодого Берри, сопроводив ее следующими словами: «Да здравствует, Чак Берри! Никого бы из нас здесь не было бы без тебя».
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