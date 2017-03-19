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  • 19.03, 01:55

    Легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался в США

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    • Фото РИА Новости, Юрий Абрамочкин
    Легенда <nobr>рок-н-ролла</nobr> Чак Берри скончался в США

    Легенда рок-н-ролла Чак Берри скончался в США

    Легенда <nobr>рок-н-ролла</nobr> Чак Берри скончался в США
  • Фото РИА Новости, Юрий Абрамочкин

    • Легендарный американский музыкант Чак Берри скончался в субботу в США. Ему было 90 лет.

    Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox news, музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури. Полиция округа Сент-Чарльз прибыла на место в 12:40 по местному времени (20:40 мск). Несмотря на все попытки, вернуть Берри к жизни не удалось. Смерть наступила в 13:26 (21:26 мск).

    Родившийся в 1926 году певец и гитарист Чак Берри считается одним из наиболее влиятельных исполнителей в истории рок-н-ролла. В 1986 году он стал одним из первых музыкантов, включенных в Зал славы рок-н-ролла. Берри входит в список 100 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling stone, занимая в нем пятое место. Является лауреатом премии «Грэмми» за особый вклад в музыку и развитие индустрии звукозаписи.

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