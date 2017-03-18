Следователи допрашивают 11 сокамерников убитого топ-менеджера «Роскосмоса»

Следователи проводят допросы сокамерников одного из руководителей госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова, обнаруженного мертвым в
СИЗО-5.
Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве: «В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились в камере. С места происшествия также изъят нож, который отправлен на экспертизу».
Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных раны, две из них — в области шеи, еще одна — в области сердца.
По словам источника в правоохранительных органах, у Евдокимова в изоляторе не было конфликтов с сокамерниками. Он был найден мертвым в 04:00. По словам источника, Евдокимов мог совершить самоубийство.
Ранее сообщалось, что тело Евдокимова с колото-резаными ранениями нашли в камере СИЗО-5 в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Владимир Евдокимов оказался под стражей в декабре прошлого года по подозрению в хищении имущества у ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» на 200 миллионов рублей. При этом адвокат Владимир Никитин сообщил ТАСС, что Евдокимов не являлся основным фигурантом уголовного дела, защита настаивает на его невиновности.
Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных раны, две из них — в области шеи, еще одна — в области сердца.
По словам источника в правоохранительных органах, у Евдокимова в изоляторе не было конфликтов с сокамерниками. Он был найден мертвым в 04:00. По словам источника, Евдокимов мог совершить самоубийство.
Ранее сообщалось, что тело Евдокимова с колото-резаными ранениями нашли в камере СИЗО-5 в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Владимир Евдокимов оказался под стражей в декабре прошлого года по подозрению в хищении имущества у ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» на 200 миллионов рублей. При этом адвокат Владимир Никитин сообщил ТАСС, что Евдокимов не являлся основным фигурантом уголовного дела, защита настаивает на его невиновности.
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