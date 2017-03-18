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  • 18.03, 15:18

    Следователи допрашивают 11 сокамерников убитого топ-менеджера «Роскосмоса»

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    Следователи допрашивают 11 сокамерников убитого <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роскосмоса»

    Следователи допрашивают 11 сокамерников убитого топ-менеджера «Роскосмоса»

    Следователи допрашивают 11 сокамерников убитого <nobr>топ-менеджера</nobr> «Роскосмоса»
  • Фото: @roscosmos /twitter.com

    • Следователи проводят допросы сокамерников одного из руководителей госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова, обнаруженного мертвым в СИЗО-5.

    Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве: «В настоящее время следователи допрашивают 11 человек, которые находились в камере. С места происшествия также изъят нож, который отправлен на экспертизу».

    Иванова уточнила, что на теле мужчины обнаружены три колото-резаных раны, две из них — в области шеи, еще одна — в области сердца.

    По словам источника в правоохранительных органах, у Евдокимова в изоляторе не было конфликтов с сокамерниками. Он был найден мертвым в 04:00. По словам источника, Евдокимов мог совершить самоубийство.

    Ранее сообщалось, что тело Евдокимова с колото-резаными ранениями нашли в камере СИЗО-5 в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Владимир Евдокимов оказался под стражей в декабре прошлого года по подозрению в хищении имущества у ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» на 200 миллионов рублей. При этом адвокат Владимир Никитин сообщил ТАСС, что Евдокимов не являлся основным фигурантом уголовного дела, защита настаивает на его невиновности.

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