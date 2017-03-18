Возбуждено дело об убийстве топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО

Евгений Евдокимов, обвиняемый по делу о крупном мошенничестве, был обнаружен мертвым с двумя ножевыми ранениями в области сердца в одной из камер.
В «Роскосмосе» подтвердили, что найденный убитым в СИЗО-5 мужчина 1965 года рождения — это топ-менеджер госкорпорации.
«Роскосмос»: «Роскосмос с прискорбием сообщает о гибели исполнительного директора госкорпорации по качеству и надежности Владимира Евдокимова».
Генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров подчеркнул, что все мысли сотрудников «Роскосмоса» сегодня с семьей Евдокимова и его детьми. Он подчеркнул, что будет настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и проведении всестороннего расследования.
ФСИН проведет служебную проверку по факту гибели чиновника, передает ТАСС.
Сергей Цыганков, представитель УФСИН: «По факту смерти в СИЗО-5 обвиняемого Евдокимова начальником управления ФСИН по Москве Сергеем Морозом назначено проведение служебной проверки, направленной на выявление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки материалы будут направлены в следственные органы».
В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Владимира Евдокимова. А прокуратура проверит СИЗО, где содержался подозреваемый. Работе сотрудников следственного изолятора будет дана строгая оценка, сообщает «Интерфакс».
Евдокимов оказался под стражей в декабре прошлого года по подозрению в хищении имущества у ОАО ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» на 200 миллионов рублей. Речь идет о комплексе зданий на Ходынском поле, общая площадь которого 22 тысячи квадратных метров. По решению суда подозреваемый должен был оставаться под арестом до 30 апреля. Свою вину исполнительный директор «Роскосмоса» по контролю за качеством и надежностью отрицал.
«Роскосмос»: «Роскосмос с прискорбием сообщает о гибели исполнительного директора госкорпорации по качеству и надежности Владимира Евдокимова».
Генеральный директор госкорпорации Игорь Комаров подчеркнул, что все мысли сотрудников «Роскосмоса» сегодня с семьей Евдокимова и его детьми. Он подчеркнул, что будет настаивать на выяснении всех обстоятельств его гибели и проведении всестороннего расследования.
ФСИН проведет служебную проверку по факту гибели чиновника, передает ТАСС.
Сергей Цыганков, представитель УФСИН: «По факту смерти в СИЗО-5 обвиняемого Евдокимова начальником управления ФСИН по Москве Сергеем Морозом назначено проведение служебной проверки, направленной на выявление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки материалы будут направлены в следственные органы».
В свою очередь Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве Владимира Евдокимова. А прокуратура проверит СИЗО, где содержался подозреваемый. Работе сотрудников следственного изолятора будет дана строгая оценка, сообщает «Интерфакс».
Евдокимов оказался под стражей в декабре прошлого года по подозрению в хищении имущества у ОАО ОАО «Российская самолетостроительная корпорация „МиГ“» на 200 миллионов рублей. Речь идет о комплексе зданий на Ходынском поле, общая площадь которого 22 тысячи квадратных метров. По решению суда подозреваемый должен был оставаться под арестом до 30 апреля. Свою вину исполнительный директор «Роскосмоса» по контролю за качеством и надежностью отрицал.
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