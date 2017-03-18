Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» найден мертвым в московском СИЗО

Владимир Евдокимов, бывший исполнительный директор по контролю за качеством и надежностью в госкорпорации «Роскосмос», был найден мертвым в камере столичного следственного изолятора.
На теле Евдокимова, которого подозревали в многомиллионном мошенничестве, нашли два ножевых ранения, передает ТАСС. Он содержался в СИЗО-5 на Выборгской улице.
Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве: «При визуальном осмотре тела мужчины 1965 года рождения обнаружено два ножевых ранения в области сердца».
Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. По версии следствия, Евдокимов был причастен к мошенничеству на 200 миллионов рублей. По решению Басманного суда он вместе с предполагаемым сообщником — бывшим директором ЗАО «Научно-технический центр» Александром Золиным — должен был оставаться под стражей до 30 апреля.
Дело, фигурантом которого был Евдокимов, связано с хищением комплекса зданий на Ходынском поле в начале 2000-х. Позже здания были перепроданы и долгое время сдавались в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Также в рамках расследования были арестованы замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков и бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.
Юлия Иванова, представитель ГСУ СК по Москве: «При визуальном осмотре тела мужчины 1965 года рождения обнаружено два ножевых ранения в области сердца».
Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. По версии следствия, Евдокимов был причастен к мошенничеству на 200 миллионов рублей. По решению Басманного суда он вместе с предполагаемым сообщником — бывшим директором ЗАО «Научно-технический центр» Александром Золиным — должен был оставаться под стражей до 30 апреля.
Дело, фигурантом которого был Евдокимов, связано с хищением комплекса зданий на Ходынском поле в начале 2000-х. Позже здания были перепроданы и долгое время сдавались в аренду, в том числе и структурам, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Также в рамках расследования были арестованы замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков и бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров.
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