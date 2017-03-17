Япония готовится к ракетному удару Северной Кореи

В Стране восходящего солнца впервые прошли учения по эвакуации жителей. Тренировки проводятся на случай ракетного удара со стороны КНДР.
Как передает агентство Kyodo, маневры состоялись накануне в префектуре Акита, рядом с которой неделю назад в море упали 3 северокорейские ракеты.
Пхеньян 6 марта устроил ракетные испытания и отработал нанесение ядерных ударов по американским военным базам, которые находятся на территории Японии. Три ракеты упали в 300–350 километрах западнее полуострова Ога (префектура Акита).
Именно в городе Ога прошли первые в Японии противоракетные учения. В них приняли участие около 120 человек. Люди тренировались искать укрытие в клубе и местной школе. Для экстренного оповещения об опасности использовалась система J-Alert, также рассылались электронные уведомления на смартфоны.
Северная Корея наращивает ядерный и ракетный потенциал, заявляя об исходящей со стороны США угрозе. Вашингтон держит на юге Корейского полуострова более 28 тысяч американских военных, устраивает военные маневры и отказывается обсуждать возможность подписания с КНДР мирного договора.
Пхеньян 6 марта устроил ракетные испытания и отработал нанесение ядерных ударов по американским военным базам, которые находятся на территории Японии. Три ракеты упали в 300–350 километрах западнее полуострова Ога (префектура Акита).
Именно в городе Ога прошли первые в Японии противоракетные учения. В них приняли участие около 120 человек. Люди тренировались искать укрытие в клубе и местной школе. Для экстренного оповещения об опасности использовалась система J-Alert, также рассылались электронные уведомления на смартфоны.
Северная Корея наращивает ядерный и ракетный потенциал, заявляя об исходящей со стороны США угрозе. Вашингтон держит на юге Корейского полуострова более 28 тысяч американских военных, устраивает военные маневры и отказывается обсуждать возможность подписания с КНДР мирного договора.
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