Путин обсудил украинские санкции на закрытой встрече с бизнесменами

Президент РФ Владимир Путин сегодня обсудил регулировку налоговой системы, структурные реформы в экономике, а также соотношение доходов и производительности труда с представителями
бизнес-сообщества.
Владимир Путин принял участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Разговор на нем зашел и о проблемах, с которыми столкнулись российские кредитные организации на Украине. Сегодня против пяти банков, в том числе дочерних предприятий «Сбербанка» и ВТБ, Киев ввел санкции. Обозреватель НТВ Владимир Кондратьев выслушал заявления на съезде.
От ставших уже традиционными встреч с президентом в последний день своего съезда предприниматели всегда ждут новых инициатив, призванных сделать их деятельность более комфортной, а государство в свою очередь видит задачу в том, чтобы при этом учитывались интересы общества. В этом смысле обе стороны выступают как союзники и партнеры.
Президент вновь подчеркнул важность такого взаимодействия, напомнив о нелегкой трехлетней работе по адаптации экономики к новым внешним условиям, когда цены на нефть упали вдвое и ограничен доступ к международным капиталам. Тем не менее сейчас темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям, подчеркнул глава государства.
Наиболее важными направлениями работы Путин назвал проведение серьезных структурных преобразований, увеличение производительности труда, настройку налоговой системы, привлечение инвестиций. После участия в пленарном заседании съезда президент провел закрытую встречу с членами бюро РСПП. Там, помимо прочего, обсуждались проблемы, связанные с санкциями в отношении российских банков на Украине.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Это, безусловно, политическое решение. Украинская власть третий раз заходила на это решение. Два первых раза хватило здравого смысла этого не делать. Прежде всего это бьет, конечно, по интересам украинской экономики и украинских граждан. Но, конечно, бьет и по интересам России. Поэтому это решение не оправдано ничем. Банки, включая банк ВТБ, и это отмечали даже в НБУ, выполняли все требования, все нормативные требования, и там претензий по ведению бизнесу нет никаких. Это чисто политическое решение. Будем думать, что делать. Единственное, что мы будем поддерживать наших клиентов, которые нам доверяли, которые с нами работали».
На съезде и в его кулуарах также много говорилось о возможных изменениях в налоговой сфере, в том числе возможном сокращении страховых взносов предпринимателей в пенсионный, социальный и медицинский фонды при одновременном повышении НДС. Путин считает преждевременным такое обсуждение. Это значит, что вопрос окончательно еще не решен.
Подробности — в репортаже.
От ставших уже традиционными встреч с президентом в последний день своего съезда предприниматели всегда ждут новых инициатив, призванных сделать их деятельность более комфортной, а государство в свою очередь видит задачу в том, чтобы при этом учитывались интересы общества. В этом смысле обе стороны выступают как союзники и партнеры.
Президент вновь подчеркнул важность такого взаимодействия, напомнив о нелегкой трехлетней работе по адаптации экономики к новым внешним условиям, когда цены на нефть упали вдвое и ограничен доступ к международным капиталам. Тем не менее сейчас темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям, подчеркнул глава государства.
Наиболее важными направлениями работы Путин назвал проведение серьезных структурных преобразований, увеличение производительности труда, настройку налоговой системы, привлечение инвестиций. После участия в пленарном заседании съезда президент провел закрытую встречу с членами бюро РСПП. Там, помимо прочего, обсуждались проблемы, связанные с санкциями в отношении российских банков на Украине.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Это, безусловно, политическое решение. Украинская власть третий раз заходила на это решение. Два первых раза хватило здравого смысла этого не делать. Прежде всего это бьет, конечно, по интересам украинской экономики и украинских граждан. Но, конечно, бьет и по интересам России. Поэтому это решение не оправдано ничем. Банки, включая банк ВТБ, и это отмечали даже в НБУ, выполняли все требования, все нормативные требования, и там претензий по ведению бизнесу нет никаких. Это чисто политическое решение. Будем думать, что делать. Единственное, что мы будем поддерживать наших клиентов, которые нам доверяли, которые с нами работали».
На съезде и в его кулуарах также много говорилось о возможных изменениях в налоговой сфере, в том числе возможном сокращении страховых взносов предпринимателей в пенсионный, социальный и медицинский фонды при одновременном повышении НДС. Путин считает преждевременным такое обсуждение. Это значит, что вопрос окончательно еще не решен.
Подробности — в репортаже.
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