Путин: темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям

Владимир Путин заявил, что период адаптации российской экономики к новым условиям практически завершен.
Президент отметил, что рост экономики по итогам января оценивается в 0,8%.
Владимир Путин, президент РФ: «Сейчас темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям, увеличивается промышленное производство, в том числе в обрабатывающих отраслях. Растет, как мы с вами хорошо знаем, сельское хозяйство. Для справки могу сказать, что, по оценкам, в январе рост ВВП составил 0,8%».
Также, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателе (РСПП), глава государства заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого снижения инфляции. На 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении.
Кроме того, Путин подчеркнул, что на протяжении 3 последних лет в России велась работа по адаптации экономики к новым условиям — падению цен на нефть и ограничению доступа капитала на международных финансовых рынках. Были приняты специальные антикризисные меры и запущены программы импортозамещения, передает РИА Новости.
В результате сегодня, подчеркнул президент, период адаптации экономики к новым условиям практически завершен. Правительство же завершает подготовку плана по повышению темпов роста экономики, рассчитанного до 2025 года. По словам Путина, уже к 2020 году темпы роста экономики РФ должны опережать мировые.
По оценке Минэкономразвития, в декабре 2016 года спад российской экономики составил 0,6% в годовом выражении, а за весь прошлый год ВВП упал на 0,2%. Согласно текущему прогнозу, в 2017 году ВВП увеличится на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. Сейчас Минэкономразвития работает над уточнением прогноза.
Владимир Путин, президент РФ: «Сейчас темпы роста экономики возвращаются к положительным значениям, увеличивается промышленное производство, в том числе в обрабатывающих отраслях. Растет, как мы с вами хорошо знаем, сельское хозяйство. Для справки могу сказать, что, по оценкам, в январе рост ВВП составил 0,8%».
Также, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателе (РСПП), глава государства заявил, что Россия вышла на траекторию устойчивого снижения инфляции. На 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении.
Кроме того, Путин подчеркнул, что на протяжении 3 последних лет в России велась работа по адаптации экономики к новым условиям — падению цен на нефть и ограничению доступа капитала на международных финансовых рынках. Были приняты специальные антикризисные меры и запущены программы импортозамещения, передает РИА Новости.
В результате сегодня, подчеркнул президент, период адаптации экономики к новым условиям практически завершен. Правительство же завершает подготовку плана по повышению темпов роста экономики, рассчитанного до 2025 года. По словам Путина, уже к 2020 году темпы роста экономики РФ должны опережать мировые.
По оценке Минэкономразвития, в декабре 2016 года спад российской экономики составил 0,6% в годовом выражении, а за весь прошлый год ВВП упал на 0,2%. Согласно текущему прогнозу, в 2017 году ВВП увеличится на 0,6% при цене на нефть в 40 долларов за баррель. Сейчас Минэкономразвития работает над уточнением прогноза.
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