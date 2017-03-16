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  • 16.03, 19:20
Избивший автомобиль в центре Москвы психопат оказался профессиональным бойцом. видеорегистратор, ДТП, Москва, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Избивший автомобиль в центре Москвы психопат оказался профессиональным бойцом

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Избивший автомобиль в центре Москвы психопат оказался профессиональным бойцом

Избивший автомобиль в центре Москвы психопат оказался профессиональным бойцом

Избивший автомобиль в центре Москвы психопат оказался профессиональным бойцом

    Автомобилист, который устроил дорожное побоище в центре Москвы, оказался чемпионом Баку по кикбоксингу Камраном Бахшалиевым. Спортсмена охватил приступ неконтролируемой ярости после того, как его не пропустили вперед.

    Ярость и угрозы — в общем, чувства через край. Буйный автомобилист голыми руками что есть сил колотит по внедорожнику. Его оппонент в салоне, едва не до смерти перепуганный, снимает эту атаку на видео. В центре Москвы, на глазах у сотен очевидцев, абсолютно неуправляемый чемпион Баку по кикбоксингу Камран Бахшалиев не может совладать с приступом гнева.

    Этот устрашающий взгляд владелец авто с регистратором уж точно запомнит надолго. Агрессор вопреки здравому смыслу крушит машину. И его не беспокоит, сколько свидетелей снимают на камеры это дорожное побоище. Он руками и даже ногами пытается разбить стекло.

    И ведь правильно сделал автор видео, что остался в салоне. Камран Бахшалиев — профессиональный спортсмен. Занимался не только кикбоксингом, но и рукопашным боем. Участвовал в боях без правил. По некоторой информации, зарабатывает на жизнь как тренер по единоборствам.

    В итоге только с появлением полицейских дебошир утих. А водитель внедорожника решился выйти из-за руля и оценить масштаб повреждений. Его машина словно в кювете побывала: вмятины, поломанные зеркала, оторванные дворники. И это с автомобилем сделал человек. Кстати, возможно что разбираться в причинах ссоры будут не только полицейские, но и специалисты узкого профиля. У экспертов уже появились некоторые сомнения.

    Владимир Файнзильберг, психиатр: «Его нужно поместить в психиатрическую клинику на обследование. Его поведение можно охарактеризовать как декомпенсация у психопата. Он вел себя как возбудимый психопат, не контролируя себя, свои поступки и действия».

    Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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