Москвич снял ролик о буйном кавказце, который разбивает ему автомобиль

Москвич Максим смонтировал и выложил в Сеть целый фильм, о том, как его на дороге в центре Москвы преследует агрессивный водитель на автомобиле с госномерами Краснодарского края.

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Москва

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Конфликт водителей «Нивы» и Chevrolet снял видеорегистратор, установленный в отечественном автомобиле. По словам владельца «Нивы» Максима, все началось с того, что он не пропустил Chevrolet, который хотел перестроиться из левого ряда в правый. После этого началось преследование.



Разъяренный водитель Chevrolet — уроженец Кавказа — через два светофора настиг «Ниву», спровоцировал ДТП, после чего выскочил из своей машины и начал наносить удары по машине оппонента, ломать дворники и зеркала заднего вида, вызывая «обидчика» на бой. Водитель «Нивы» не стал выходить из салона и вызвал по телефону полицию.



На место ДТП приехали два экипажа ППС. Обоих водителей доставили в участок, там кавказец требовал у Максима телефон, чтобы встретиться и разобраться «как мужики — один на один». Правоохранители беседовали с буйным автомобилистом около 40 минут. Тест на алкоголь показал, что владелец Chevrolet трезв, рассказывает Максим.



Эксперты сообщили, что ущерб от нападения составил более 100 тысяч рублей. После этого участковый потребовал предоставить справку о доходах пострадавшего. По словам Максима, в полиции заявили: если его доход превышает сумму нанесенного ущерба, то повреждения будут признаны незначительными, и уголовное дело возбуждаться не будет.