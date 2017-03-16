Гостя столицы посоветовали отправить в психушку за избиение автомобиля в центре Москвы

В сети набирает просмотры видеозапись возмутительного инцидента, который произошел в самом центре Москвы. Автомобилист устроил настоящее шоу после того, как столкнулся с другим участником движения.
Судя по кадрам, человек за рулем внедорожника не пропустил легковушку, чем разозлил ее владельца. Того охватил приступ неконтролируемой ярости. Он догнал обидчика и попытался добраться до него. Свидетелями пугающей сцены стали десятки человек — конфликт произошел днем в самом центре Москвы. Но лишь немногие решились вмешаться. Впрочем, безрезультатно. Чем завершился дорожный конфликт, знает корреспондент НТВ Антон Талпа.
Ярость и угрозы — в общем, чувства через край. Буйный автомобилист голыми руками что есть сил колотит по внедорожнику. Его оппонент в салоне, едва не до смерти перепуганный, снимает эту атаку на видео. В центре города, на глазах у сотен очевидцев, которые боятся вмешиваться, абсолютно неуправляемый человек не может выйти из приступа гнева.
Этот устрашающий взгляд владелец авто с регистратором уж точно запомнит надолго. Агрессор, вопреки здравому смыслу, крушит машину. И его не беспокоит, сколько свидетелей снимают на камеры это дорожное побоище. Он руками и даже ногами пытается разбить стекло.
Подруга дебошира хотела остудить его пыл, но безрезультатно. Неизвестно, чем вообще все закончилось, если бы на помощь бедолаге во внедорожнике не отважились прийти случайные прохожие. Несколько мужчин попытались призвать буяна к порядку. Потерпевший в этот момент уже звонил в полицию.
Максим: «Он бил со всей силы. Он не просто стучал — он бил до того момента, что разбил руки в кровь. Все мое левое стекло было в крови. На капоте капли крови. Он махал руками, все это разлеталось во все стороны».
Со стороны можно подумать, что в отношениях двух водителей случилось непоправимое. Откуда такая злость? Но, причина ссоры — сущий пустяк: один не пропустил другого. Этот момент тоже остался в памяти регистратора. Седан хотел перестроиться, но хозяин внедорожника не успел затормозить и уступить путь, поэтому продолжил движение вперед. Собственно говоря, на этом все. Водитель седана, видимо, посчитал себя униженным. Уже после того, как он догнал внедорожник и начал атаковать него, у испуганного автомобилиста соскользнула нога с педали и он въехал в авто агрессора. Это вызвало новую волну гнева.
Вместе с тем, агрессор, вспоминает Максим, вызывал его на поединок. Настойчиво требовал выйти из салона. И грозился найти в любом случае.
Максим: «Я тебя убью, он говорил в самом начале. Нецензурно, как обычно, и про родственников ближайших, и про мать выражался».
В итоге, только с появлением полицейский дебошир утих. А водитель внедорожника решился выйти из-за руля и оценить масштаб повреждений. Его машина словно в кювете побывала: повсюду вмятины, поломанные зеркала, оторванные дворники. И это с автомобилем сделал человек. Кстати, возможно что разбираться в причинах ссоры будут не только полицейские, но и специалисты узкого профиля. У экспертов уже появились некоторые сомнения.
Владимир Файнзильберг, психиатр: «Я считаю, что его нужно для острастки поместить в психиатрическую больницу на обследование, потому что его поведение выходит за рамки принятого в нашем городе и нашем обществе, то есть так себя не ведут».
Ну, а Максим начал готовиться к судебному процессу. Показал машину экспертам, те оценили ущерб — 111 тысяч рублей. Агрессору придется компенсировать, кстати, не только эту сумму, но, возможно, и моральный ущерб. Потерпевший уже готовит иск. Между тем полицейские решили проверить биографию автомобилиста-дебошира. Пока известно только, что машина, на которой он ездит, принадлежит другому человеку.
Ярость и угрозы — в общем, чувства через край. Буйный автомобилист голыми руками что есть сил колотит по внедорожнику. Его оппонент в салоне, едва не до смерти перепуганный, снимает эту атаку на видео. В центре города, на глазах у сотен очевидцев, которые боятся вмешиваться, абсолютно неуправляемый человек не может выйти из приступа гнева.
Этот устрашающий взгляд владелец авто с регистратором уж точно запомнит надолго. Агрессор, вопреки здравому смыслу, крушит машину. И его не беспокоит, сколько свидетелей снимают на камеры это дорожное побоище. Он руками и даже ногами пытается разбить стекло.
Подруга дебошира хотела остудить его пыл, но безрезультатно. Неизвестно, чем вообще все закончилось, если бы на помощь бедолаге во внедорожнике не отважились прийти случайные прохожие. Несколько мужчин попытались призвать буяна к порядку. Потерпевший в этот момент уже звонил в полицию.
Максим: «Он бил со всей силы. Он не просто стучал — он бил до того момента, что разбил руки в кровь. Все мое левое стекло было в крови. На капоте капли крови. Он махал руками, все это разлеталось во все стороны».
Со стороны можно подумать, что в отношениях двух водителей случилось непоправимое. Откуда такая злость? Но, причина ссоры — сущий пустяк: один не пропустил другого. Этот момент тоже остался в памяти регистратора. Седан хотел перестроиться, но хозяин внедорожника не успел затормозить и уступить путь, поэтому продолжил движение вперед. Собственно говоря, на этом все. Водитель седана, видимо, посчитал себя униженным. Уже после того, как он догнал внедорожник и начал атаковать него, у испуганного автомобилиста соскользнула нога с педали и он въехал в авто агрессора. Это вызвало новую волну гнева.
Вместе с тем, агрессор, вспоминает Максим, вызывал его на поединок. Настойчиво требовал выйти из салона. И грозился найти в любом случае.
Максим: «Я тебя убью, он говорил в самом начале. Нецензурно, как обычно, и про родственников ближайших, и про мать выражался».
В итоге, только с появлением полицейский дебошир утих. А водитель внедорожника решился выйти из-за руля и оценить масштаб повреждений. Его машина словно в кювете побывала: повсюду вмятины, поломанные зеркала, оторванные дворники. И это с автомобилем сделал человек. Кстати, возможно что разбираться в причинах ссоры будут не только полицейские, но и специалисты узкого профиля. У экспертов уже появились некоторые сомнения.
Владимир Файнзильберг, психиатр: «Я считаю, что его нужно для острастки поместить в психиатрическую больницу на обследование, потому что его поведение выходит за рамки принятого в нашем городе и нашем обществе, то есть так себя не ведут».
Ну, а Максим начал готовиться к судебному процессу. Показал машину экспертам, те оценили ущерб — 111 тысяч рублей. Агрессору придется компенсировать, кстати, не только эту сумму, но, возможно, и моральный ущерб. Потерпевший уже готовит иск. Между тем полицейские решили проверить биографию автомобилиста-дебошира. Пока известно только, что машина, на которой он ездит, принадлежит другому человеку.
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