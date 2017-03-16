В Симферополе в годовщину воссоединения Крыма с РФ устроили праздничное шествие

Годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают сегодня на полуострове и в других регионах страны. Три года назад на референдуме жители республики проголосовали за вхождение Крыма в состав РФ.
Торжества сегодня проходят во всех крымских городах. В Симферополе на праздничное шествие вышли около 5 тысяч человек. Колону возглавили глава региона, спикер парламента, а также главы ЛНР и ДНР.
Участники марша растянули над колонной крымский и российский флаги. Как отметил на праздничном митинге Сергей Аксёнов, 16 марта люди отмечают возвращение на историческую родину.
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Это знаковый день для нас, это все-таки день нашей победы. Верили в результат, знали, что он будет превышать все наши ожидания. Не сомневались ни в коем случае в нашей победе. И когда этот результат объявили, был такой эмоциональный подъем, которого я не испытывал, наверное, никогда».
праздничное настроение, но день — рабочий. Выходным официально объявили 18 марта — дату подписания договора о вхождении Крыма в состав России.
Участники марша растянули над колонной крымский и российский флаги. Как отметил на праздничном митинге Сергей Аксёнов, 16 марта люди отмечают возвращение на историческую родину.
Сергей Аксёнов, глава Республики Крым: «Это знаковый день для нас, это все-таки день нашей победы. Верили в результат, знали, что он будет превышать все наши ожидания. Не сомневались ни в коем случае в нашей победе. И когда этот результат объявили, был такой эмоциональный подъем, которого я не испытывал, наверное, никогда».
праздничное настроение, но день — рабочий. Выходным официально объявили 18 марта — дату подписания договора о вхождении Крыма в состав России.
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