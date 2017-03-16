Три года с Россией: в Крыму отмечают годовщину исторического референдума

Сегодня отмечается третья годовщина исторического воссоединения Крыма с Россией. Референдум, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за то, чтобы республика вошла в состав России, состоялся 16 марта 2014 года.
Жители Крыма за это время сумели справиться с многими трудностями, в том числе с экономические санкциями, а также энергетической и продовольственной блокадами. Многое для полноценной интеграции с другими российскими регионами еще предстоит сделать, в первую очередь завершить строительство моста через Керченский пролив.
Леонид Рыженькин, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив: «Крым для нас не чужая земля. Мои родственники там живут, и теща моя любимая, и жена у меня из Севастополя. Я люблю Крым и всегда считал, что это русская земля. И слава богу, что она ею стала».
Масштабное строительство сейчас идет и в симферопольском аэропорту. Расширяется вокзальный комплекс, возводится новая взлетно-посадочная полоса. Грандиозные проекты реализуются в Крыму параллельно с простыми — закупаются новые автобусы и троллейбусы, появляются километры новых линий электропередачи.
В честь третьей годовщины воссоединения с Россией на полуострове пройдет финальный матч футбольного турнира на кубок «Крымская весна», в котором впервые дебютировала сборная республики. В Севастополе устроят самый массовый в истории города молодежный флешмоб «Горжусь Россией». Около 3 тысяч горожан развернут «живой» флаг РФ, символизирующий голоса сотен тысяч жителей полуострова.
Леонид Рыженькин, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив: «Крым для нас не чужая земля. Мои родственники там живут, и теща моя любимая, и жена у меня из Севастополя. Я люблю Крым и всегда считал, что это русская земля. И слава богу, что она ею стала».
Масштабное строительство сейчас идет и в симферопольском аэропорту. Расширяется вокзальный комплекс, возводится новая взлетно-посадочная полоса. Грандиозные проекты реализуются в Крыму параллельно с простыми — закупаются новые автобусы и троллейбусы, появляются километры новых линий электропередачи.
В честь третьей годовщины воссоединения с Россией на полуострове пройдет финальный матч футбольного турнира на кубок «Крымская весна», в котором впервые дебютировала сборная республики. В Севастополе устроят самый массовый в истории города молодежный флешмоб «Горжусь Россией». Около 3 тысяч горожан развернут «живой» флаг РФ, символизирующий голоса сотен тысяч жителей полуострова.
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