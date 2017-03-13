На строящемся мосту в Крым забетонировали первый участок дороги

Строители моста в Крым забетонировали первый участок будущей проезжей части. До конца года они рассчитывают проложить больше половины автомобильной дороги через Керченский пролив, общая длина которой составит 19 километров.
Уже в августе, когда на полуострове в разгаре будет высокий сезон, начнется один из самых сложных этапов строительства: доставка морем и установка на опоры судоходных арочных пролетов шириной почти 200 метров. В главной стройке страны задействованы ведущие предприятия Крыма — экономика полуострова получила контракты на миллиарды рублей.
Трудно поверить, но ровно год назад на острове Тузла лишь забивали сваи. Корреспондент НТВ Сергей Пикулин прошелся по практически готовому дорожному покрытию одного из пролетов автомобильной переправы. Там осталось лишь уложить асфальт.
Всего строители уже собрали 39 пролетов. В грунт забиты тысячи свай. Если сложить их общую длину, то получится 200 километров — расстояние от Краснодара до Тамани, где и ведется стройка. На Керченской стороне сейчас собирают арочные пролеты.
В судоходной части Керченского пролива буями обозначен фарватер. Там находится один из сложнейших участков строительства. Сейчас рабочие возводят специальные площадки, на которых и будут находиться арочные пролеты. Высота над уровнем воды — 35 метров.
В акваторию пролива арочные пролеты доставят на специальном плавсредстве. Это четыре понтона, объединенных по типу катамарана. Понтоны оснастят уникальным оборудованием, которое должно будет поднять на высоту автомобильный пролет весом 4000 тонн и железнодорожный — 6000 тонн.
Сейчас в стройке, без преувеличения, задействована вся страна. И, конечно же, предприятия самого Крыма. Их в проекте уже 150. Общий объем заказов для промышленности полуострова составил 3 миллиарда рублей.
«Севморзавод» — ровесник Севастополя. Был основан в 1783 году. Старейшее градообразующее предприятие. Николай Родькин — судосборщик. На заводе он работает с 1973 года. Говорит, что в советское время штат сотрудников насчитывал 16 тысяч человек. Во времена Украины — сократился до 200 специалистов. В 2015-м началось возрождение. Именно на этом предприятии собирают уникальные понтоны для доставки прочных пролетов в акваторию.
Николай Родькин: «Это предприятие для меня очень родное. Выполняли огромные работы на крейсерах „Жданов“, „Ушаков“, „Москва“. Выполнялись большие объемы работы. Мы их качественно и добросовестно выполняли. Ну, на данный момент тоже идут великолепные работы. Нас они радуют. Мы Крым соединяем с материком».
Работы в Керченском проливе ведутся круглосуточно. Автомобильное движение будет осуществляться по четырем полосам. Железнодорожное — по двум путям. Пропускная способность — до 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки.
Трудно поверить, но ровно год назад на острове Тузла лишь забивали сваи. Корреспондент НТВ Сергей Пикулин прошелся по практически готовому дорожному покрытию одного из пролетов автомобильной переправы. Там осталось лишь уложить асфальт.
Всего строители уже собрали 39 пролетов. В грунт забиты тысячи свай. Если сложить их общую длину, то получится 200 километров — расстояние от Краснодара до Тамани, где и ведется стройка. На Керченской стороне сейчас собирают арочные пролеты.
В судоходной части Керченского пролива буями обозначен фарватер. Там находится один из сложнейших участков строительства. Сейчас рабочие возводят специальные площадки, на которых и будут находиться арочные пролеты. Высота над уровнем воды — 35 метров.
В акваторию пролива арочные пролеты доставят на специальном плавсредстве. Это четыре понтона, объединенных по типу катамарана. Понтоны оснастят уникальным оборудованием, которое должно будет поднять на высоту автомобильный пролет весом 4000 тонн и железнодорожный — 6000 тонн.
Сейчас в стройке, без преувеличения, задействована вся страна. И, конечно же, предприятия самого Крыма. Их в проекте уже 150. Общий объем заказов для промышленности полуострова составил 3 миллиарда рублей.
«Севморзавод» — ровесник Севастополя. Был основан в 1783 году. Старейшее градообразующее предприятие. Николай Родькин — судосборщик. На заводе он работает с 1973 года. Говорит, что в советское время штат сотрудников насчитывал 16 тысяч человек. Во времена Украины — сократился до 200 специалистов. В 2015-м началось возрождение. Именно на этом предприятии собирают уникальные понтоны для доставки прочных пролетов в акваторию.
Николай Родькин: «Это предприятие для меня очень родное. Выполняли огромные работы на крейсерах „Жданов“, „Ушаков“, „Москва“. Выполнялись большие объемы работы. Мы их качественно и добросовестно выполняли. Ну, на данный момент тоже идут великолепные работы. Нас они радуют. Мы Крым соединяем с материком».
Работы в Керченском проливе ведутся круглосуточно. Автомобильное движение будет осуществляться по четырем полосам. Железнодорожное — по двум путям. Пропускная способность — до 40 тысяч машин и 47 пар поездов в сутки.
Мост через Керченский пролив: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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