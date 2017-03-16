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  • 16.03, 11:46
Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией. Крым, мосты, памятные даты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией

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Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией

Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией

Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией

    Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают сегодня в стране. 16 марта 2014 года жители полуострова на референдуме проголосовали за вхождение республики в состав Российской Федерации. Сегодня подавляющее большинство россиян считают принятое решение правильным. Трудностей, с которыми пришлось столкнуться жителям Крыма, оказалось немало.

    После начала украинской блокады ключевым для Крыма стал транспортный вопрос. Паромная переправа и старый аэропорт не всегда справлялись с потоками пассажиров и грузов. Через год аэровокзал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров. В воздушной гавани 52 стойки регистрации, 8 передвижных телескопических трапов, пропускная способность — до 6,5 миллиона человек в год.

    Параллельно ведется строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы. Новый пассажирский терминал — уникальное сооружение, о многих проектных решениях и технологиях, которые здесь применены, можно с гордостью сказать: это впервые в России!

    Евгений Тюканов, руководитель службы контроля качества: «Фасадная часть с изгибами символизирует крымскую волну. Ничего похожего я не делал, хотя имею 35-летний стаж на стройке».

    Как передает корреспондент Олег Крючков, монтаж ведут лучшие отечественные специалисты. Высота терминала достигает 35 метров. Для Анатолия Дорошевича новый аэропорт — это связующая нить с семьей. Его дети и внуки живут в других регионах страны.

    Анатолий Дорошевич, строитель: «Появились рабочие места новые, крупный аэропорт будет для будущего поколения».

    Главная крымская стройка — мост через Керченский пролив, это пуповина, которая свяжет полуостров с материковой Россией. Для директора по строительству транспортного перехода Леонида Рыженькина мост стал делом государственной важности, но есть и личный мотив.

    Леонид Рыженькин, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив: «Крым для нас не чужая земля. Мои родственники там живут, и теща моя любимая, и жена у меня из Севастополя. Я люблю Крым и всегда считал, что это русская земля. И слава богу, что она ею стала».

    Строится новая федеральной трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с южнобережными курортами. Модернизация началась и на Крымской железной дороге. Первые поезда пойдут по моту через Керченский пролив вслед за автомобилями.

    Грандиозные проекты реализуются в Крыму параллельно с простыми, житейскими. Налаживаются бесперебойная подача электричества и мобильная связь, на улицах появляются новые автобусы и троллейбусы. Шаг за шагом полуостров решает копившиеся годами проблемы.

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