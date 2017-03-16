Грандиозные стройки и рабочие места: как изменился Крым после воссоединения с Россией

Третью годовщину воссоединения Крыма с Россией отмечают сегодня в стране. 16 марта 2014 года жители полуострова на референдуме проголосовали за вхождение республики в состав Российской Федерации. Сегодня подавляющее большинство россиян считают принятое решение правильным. Трудностей, с которыми пришлось столкнуться жителям Крыма, оказалось немало.

После начала украинской блокады ключевым для Крыма стал транспортный вопрос. Паромная переправа и старый аэропорт не всегда справлялись с потоками пассажиров и грузов. Через год аэровокзал аэропорта Симферополь примет первых пассажиров. В воздушной гавани 52 стойки регистрации, 8 передвижных телескопических трапов, пропускная способность — до 6,5 миллиона человек в год.



Параллельно ведется строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы. Новый пассажирский терминал — уникальное сооружение, о многих проектных решениях и технологиях, которые здесь применены, можно с гордостью сказать: это впервые в России!



Евгений Тюканов, руководитель службы контроля качества: «Фасадная часть с изгибами символизирует крымскую волну. Ничего похожего я не делал, хотя имею 35-летний стаж на стройке».



Как передает корреспондент Олег Крючков, монтаж ведут лучшие отечественные специалисты. Высота терминала достигает 35 метров. Для Анатолия Дорошевича новый аэропорт — это связующая нить с семьей. Его дети и внуки живут в других регионах страны.



Анатолий Дорошевич, строитель: «Появились рабочие места новые, крупный аэропорт будет для будущего поколения».



Главная крымская стройка — мост через Керченский пролив, это пуповина, которая свяжет полуостров с материковой Россией. Для директора по строительству транспортного перехода Леонида Рыженькина мост стал делом государственной важности, но есть и личный мотив.



Леонид Рыженькин, директор по строительству транспортного перехода через Керченский пролив: «Крым для нас не чужая земля. Мои родственники там живут, и теща моя любимая, и жена у меня из Севастополя. Я люблю Крым и всегда считал, что это русская земля. И слава богу, что она ею стала».



Строится новая федеральной трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с южнобережными курортами. Модернизация началась и на Крымской железной дороге. Первые поезда пойдут по моту через Керченский пролив вслед за автомобилями.



Грандиозные проекты реализуются в Крыму параллельно с простыми, житейскими. Налаживаются бесперебойная подача электричества и мобильная связь, на улицах появляются новые автобусы и троллейбусы. Шаг за шагом полуостров решает копившиеся годами проблемы.