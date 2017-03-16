Власти Москвы назвали первые промзоны в Москве, подлежащие сносу и застройке

В мэрии Москвы сообщили, что в 2018 году на торги могут быть выставлены первые пилотные промзоны, которые предназначены для комплексного развития и собственники которых не смогли договориться о сотрудничестве.
Власти Москвы назвали первые пять промзон, на которых город хотел бы отработать механизм комплексного развития территории. Это промышленная застройка на Огородном проезде, в Бескудниково, в Бирюлёво, в Кунцево и на Автомоторной.
Старые промышленные объекты пойдут под снос, вместо них появятся новые заводы и дома. Как объяснил РИА Новости замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Артёмов, половина территории будет застроена новыми высокотехнологичными промышленными производствами, на оставшейся половине построят жилье, торговые комплексы, деловые центры и прочую инфраструктуру.
После утверждения правил землепользования и застройки собственники земельных участков, предназначенных для комплексного развития, могут договориться о совместной реализации проекта по развитию территорий. Если согласия не будет, участки могут быть выставлены на торги. «Процедуру определения цены сейчас готовит департамент экономической политики и развития», — уточнил Артёмов.
законопроект, регулирующий соответствующие процедуры. До конца года столичные власти предоставят москвичам адресный список жилья, подлежащее сносу.
Старые промышленные объекты пойдут под снос, вместо них появятся новые заводы и дома. Как объяснил РИА Новости замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Артёмов, половина территории будет застроена новыми высокотехнологичными промышленными производствами, на оставшейся половине построят жилье, торговые комплексы, деловые центры и прочую инфраструктуру.
После утверждения правил землепользования и застройки собственники земельных участков, предназначенных для комплексного развития, могут договориться о совместной реализации проекта по развитию территорий. Если согласия не будет, участки могут быть выставлены на торги. «Процедуру определения цены сейчас готовит департамент экономической политики и развития», — уточнил Артёмов.
законопроект, регулирующий соответствующие процедуры. До конца года столичные власти предоставят москвичам адресный список жилья, подлежащее сносу.
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