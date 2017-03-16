#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 02:39
Депутаты Госдумы возмущены новым скандалом Жириновского. Госдума, Единая Россия, Жириновский, ЛДПР, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Депутаты Госдумы возмущены новым скандалом Жириновского

2 комментария

Депутаты Госдумы возмущены новым скандалом Жириновского

Депутаты Госдумы возмущены новым скандалом Жириновского

    Такого Жириновского не видели в Думе давно. Что разозлило Владимира Вольфовича? И станет ли это последней каплей для обиженных депутатов?

    Коллеги по Думе напомнили лидеру ЛДПР, что в Думе так себя не ведут. Что это было: банальная истерика или расчетливый самопиар и предвыборная агитация? Корреспондент НТВ Алексей Квашенкин пытался разобраться, что означает очередной скандал с участием Владимира Жириновского.

    Начиналось все довольно невинно: Жириновский привычно негодовал с трибуны по поводу выборов в Московской области. Протесты подмосковных депутатов Пушкиной и Родниной он воспринял, как попытку его прервать, и тут началось.

    Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Сто раз будем говорить: бандиты и воры в Московской области и депутат некоторые коррумпированные, под суд вас отдадим. В марте следующего года в Кремль въедем, буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы».

    Кажется, в этот раз великий оратор превзошел сам себя. Даже сойдя с трибуны, он продолжал бушевать в зале. Наконец, лидер ЛДПР вывел свою фракцию с заседания. Депутаты, которым в первую очередь были адресованы эти слова, решили: хватит это терпеть.

    Оксана Пушкина, депутат Госдумы РФ: «Я не люблю „мужчин-истеричек“. Когда мне говорят коллеги: „Мы терпим“. Ну и терпите, а я — не собираюсь. Нельзя позволять унижать ни себя, ни своих коллег».

    Оксана Пушкина в Думе недавно и, возможно, еще не успела привыкнуть к тому, как Жириновский из года в год грозит партии власти. Но в этот раз не выдержали даже думские старожилы. И спикер Вячеслав Володин объявил коллективное требование оставшихся в зале фракций: Жириновский должен извиниться.

    Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Нужно с себя начать, и не допускать этого хамского поведения».

    Иначе поведение ветерана всех семи созывов будет рассматриваться комиссией по этике.

    Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ: «Он должен нести ответственность за свои слова. А когда нам угрожают расстрелами и повешением, то это показатель того, как работает Дума».

    Кому, как не Ирине Родниной, знать, к чему обычно приводит товарищеский суд над Владимиром Вольфовичем. В разные годы комиссия по этике рассматривала: оскорбление депутата Родниной, рукоприкладство к депутату Тишковской. И единственное, за что «вечный депутат» схлопотал месяц без права выступления — оскорбление депутата Мизулиной в 1998-м году. Обычно он извинялся, и конфликт сходил на нет. Так ли будет и в этот раз?

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru