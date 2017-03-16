Депутаты Госдумы возмущены новым скандалом Жириновского

Такого Жириновского не видели в Думе давно. Что разозлило Владимира Вольфовича? И станет ли это последней каплей для обиженных депутатов?
Коллеги по Думе напомнили лидеру ЛДПР, что в Думе так себя не ведут. Что это было: банальная истерика или расчетливый самопиар и предвыборная агитация? Корреспондент НТВ Алексей Квашенкин пытался разобраться, что означает очередной скандал с участием Владимира Жириновского.
Начиналось все довольно невинно: Жириновский привычно негодовал с трибуны по поводу выборов в Московской области. Протесты подмосковных депутатов Пушкиной и Родниной он воспринял, как попытку его прервать, и тут началось.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Сто раз будем говорить: бандиты и воры в Московской области и депутат некоторые коррумпированные, под суд вас отдадим. В марте следующего года в Кремль въедем, буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы».
Оксана Пушкина, депутат Госдумы РФ: «Я не люблю „мужчин-истеричек“. Когда мне говорят коллеги: „Мы терпим“. Ну и терпите, а я — не собираюсь. Нельзя позволять унижать ни себя, ни своих коллег».
Оксана Пушкина в Думе недавно и, возможно, еще не успела привыкнуть к тому, как Жириновский из года в год грозит партии власти. Но в этот раз не выдержали даже думские старожилы. И спикер Вячеслав Володин объявил коллективное требование оставшихся в зале фракций: Жириновский должен извиниться.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Нужно с себя начать, и не допускать этого хамского поведения».
Иначе поведение ветерана всех семи созывов будет рассматриваться комиссией по этике.
Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ: «Он должен нести ответственность за свои слова. А когда нам угрожают расстрелами и повешением, то это показатель того, как работает Дума».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Начиналось все довольно невинно: Жириновский привычно негодовал с трибуны по поводу выборов в Московской области. Протесты подмосковных депутатов Пушкиной и Родниной он воспринял, как попытку его прервать, и тут началось.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Сто раз будем говорить: бандиты и воры в Московской области и депутат некоторые коррумпированные, под суд вас отдадим. В марте следующего года в Кремль въедем, буду расстреливать и вешать, негодяи и подлецы».
Оксана Пушкина, депутат Госдумы РФ: «Я не люблю „мужчин-истеричек“. Когда мне говорят коллеги: „Мы терпим“. Ну и терпите, а я — не собираюсь. Нельзя позволять унижать ни себя, ни своих коллег».
Оксана Пушкина в Думе недавно и, возможно, еще не успела привыкнуть к тому, как Жириновский из года в год грозит партии власти. Но в этот раз не выдержали даже думские старожилы. И спикер Вячеслав Володин объявил коллективное требование оставшихся в зале фракций: Жириновский должен извиниться.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Нужно с себя начать, и не допускать этого хамского поведения».
Иначе поведение ветерана всех семи созывов будет рассматриваться комиссией по этике.
Ирина Роднина, депутат Госдумы РФ: «Он должен нести ответственность за свои слова. А когда нам угрожают расстрелами и повешением, то это показатель того, как работает Дума».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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