«Хамства нельзя допускать»: Госдума призвала Жириновского извиниться

«Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» призвали Владимира Жириновского извиниться за оскорбления и угрозы в адрес депутатов.
Во время заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что с предложением к Жириновскому решили обратиться представители всех думских фракций (кроме ЛДПР).
При этом спикер подчеркнул, что любой политик может давать оценки, однако «хамства нельзя допускать», передает ТАСС.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы исходим из того, что разбирательство в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать и когда есть какие-то непонятные моменты. Что касается некорректностей, допущенных в плане „расстрелов и повешений“, а речь идет об этом. Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать суждения, давать оценки, но хамства нельзя допускать, никому».
Напомним, скандал разгорелся после того, как Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы раскритиковал мэра Москвы Сергея Собянина и его программу по сносу всех хрущевок, ситуацию с выборами в Подмосковье, а также обрушился с угрозами на депутатов «Единой России», заявив, что будет «расстреливать и вешать» своих соперников, когда придет к власти. После этого вся фракция ЛДПР во главе с Жириновским покинула зал Госдумы.
Володин сравнил поведение главы ЛДПР с «хамством на дорогах». А вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить выступление Жириновский, отметив, что в ходе дискуссий в Госдуме допустимы эмоции, но не оскорбления.
При этом спикер подчеркнул, что любой политик может давать оценки, однако «хамства нельзя допускать», передает ТАСС.
Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Мы исходим из того, что разбирательство в комитетах нужно проводить тогда, когда есть что разбирать и когда есть какие-то непонятные моменты. Что касается некорректностей, допущенных в плане „расстрелов и повешений“, а речь идет об этом. Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать суждения, давать оценки, но хамства нельзя допускать, никому».
Напомним, скандал разгорелся после того, как Владимир Жириновский на пленарном заседании Госдумы раскритиковал мэра Москвы Сергея Собянина и его программу по сносу всех хрущевок, ситуацию с выборами в Подмосковье, а также обрушился с угрозами на депутатов «Единой России», заявив, что будет «расстреливать и вешать» своих соперников, когда придет к власти. После этого вся фракция ЛДПР во главе с Жириновским покинула зал Госдумы.
Володин сравнил поведение главы ЛДПР с «хамством на дорогах». А вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить выступление Жириновский, отметив, что в ходе дискуссий в Госдуме допустимы эмоции, но не оскорбления.
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