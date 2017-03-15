ЛДПР покинула заседание ГД после угрозы Жириновского расстреливать депутатов

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов попросил комиссию по этике проверить «недопустимые высказывания» лидера ЛДПР на пленарном заседании.
Скандал разгорелся сегодня на пленарном заседании Госдумы, после которого фракция ЛДПР в полном составе во главе с лидером Владимиром Жириновским покинула зал собраний.
Выступая с трибуны Госдумы, Владимир Жириновский сначала обрушился с критикой в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и его программу по сносу всех хрущёвок в столице. «Зуд у кого-то», — заявил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский, председатель партии ЛДПР: «Вот снос пятиэтажек. Что за строительство такое? Где-нибудь видели такое — чтобы сносили дома? Они стоят 60 лет, еще простоят лет 40–50. Пусть стоят, пока выдерживают, а эти деньги бросить на Новую Москву, дать квартиры переселенцам с Украины».
Следом либерал-демократ высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году. Также Жириновский обрушился с угрозами на депутатов «Единой России», заявив, что половина из членов фракции не по праву находится в Госдуме.
Спикер Вячеслав Володин сравнил поведение главы ЛДПР с «хамством на дорогах». А вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что в ходе дискуссий в Госдуме допустимы эмоции, но не оскорбления.
Сергей Неверов, генеральный секретарь «Единой России»: «Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Государственной думе. И я хочу сказать: господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале».
Сергей Неверов призвал комиссию по этике проверить высказывания Жириновского, передает «Интерфакс».
масштабный законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселения москвичей в новые жилые дома.
Выступая с трибуны Госдумы, Владимир Жириновский сначала обрушился с критикой в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и его программу по сносу всех хрущёвок в столице. «Зуд у кого-то», — заявил лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский, председатель партии ЛДПР: «Вот снос пятиэтажек. Что за строительство такое? Где-нибудь видели такое — чтобы сносили дома? Они стоят 60 лет, еще простоят лет 40–50. Пусть стоят, пока выдерживают, а эти деньги бросить на Новую Москву, дать квартиры переселенцам с Украины».
Следом либерал-демократ высказал недовольство тем, что некоторые депутаты защищают власти Московской области. Он пообещал, что будет расстреливать своих оппонентов в случае, если победит на выборах президента в следующем году. Также Жириновский обрушился с угрозами на депутатов «Единой России», заявив, что половина из членов фракции не по праву находится в Госдуме.
Спикер Вячеслав Володин сравнил поведение главы ЛДПР с «хамством на дорогах». А вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул, что в ходе дискуссий в Госдуме допустимы эмоции, но не оскорбления.
Сергей Неверов, генеральный секретарь «Единой России»: «Любые политические выступления могут быть эмоциональными, но не должны быть оскорбительными и тем более уж хамскими. Именно избиратели решили, кто будет представлять их в Государственной думе. И я хочу сказать: господа, некоторые юристы, уважайте нашу Конституцию и институт презумпции невиновности. Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже здесь с трибуны Госдумы о расстрелах заговорили сидящих в зале».
Сергей Неверов призвал комиссию по этике проверить высказывания Жириновского, передает «Интерфакс».
масштабный законопроект, регулирующий порядок сноса московских пятиэтажек и расселения москвичей в новые жилые дома.
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