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  • 15.03, 19:04

Дата визита Меркель в Россию определена

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Дата визита Меркель в Россию определена

Дата визита Меркель в Россию определена

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Россию согласована.

При этом Ушаков не стал уточнять, когда именно канцлер ФРГ приедет в Россию, передает «Интерфакс».

Отметим, что ранее Владимир Путин на встрече с главами МИД РФ и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. При этом президент РФ отметил, что российские власти рассчитывают на восстановление отношений с Германией.

А на днях стало известно, что встреча Меркель и президента США Дональда Трампа была перенесена на 17 марта из-за мощного снегопада на восточном побережье США.

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