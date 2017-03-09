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  • 09.03, 20:29

Путин пригласил Меркель в Москву

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Путин пригласил Меркель в Москву

Путин пригласил Меркель в Москву

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем

Общая задача России и Германии — полностью нормализовать отношения, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Владимир Путин, президент РФ: «Мы понимаем, в каком состоянии наши отношения. Насколько я понимаю, наша общая задача заключается в том, чтобы отношения полностью нормализовались, а все сложности, с которыми мы сталкиваемся, были бы решены».

Глава государства отметил, что власти России рассчитывают на восстановление отношений с Германием — «и в двустороннем плане, и в плане задач, которые можно решить только сообща».

Глава МИД ФРГ заявил, что у обоих государств «есть все причины для того, чтобы опираться и доверять стабильности наших двусторонних отношений».

Также Владимир Путин просил главу немецкого внешнеполитического ведомства передать канцлеру Германии «самые лучшие пожелания» и отметил, что Ангелу Меркель, а также президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера ждут с визитом в Москве, передает «Интерфакс».

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