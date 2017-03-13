Встреча Трампа и Меркель отложена из-за снежной бури

Переговоры президента США и канцлера Германии, назначенные на вторник, перенесены в связи с сильным снегопадом, надвигающимся на восточное побережье Штатов.
Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, встреча двух лидеров состоится в пятницу, 17 марта.
По данным ТАСС, Трамп и Меркель обсудят взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным, а также ситуацию на Украине.
Источник в Белом доме подчеркнул, что Трамп «чрезвычайно заинтересован в том, чтобы услышать мнение Меркель по поводу имплементации минских договоренностей», а также готов обсудить, как США и ФРГ могут взаимодействовать для разрешения конфликта на Украине.
Во вторник на востоке США ждут снежную бурю, выпадет до 45 см осадков. Непогода обрушится на Вашингтон, Балтимор и Филадельфию, самая сложная ситуация ожидается в Нью-Йорке и Бостоне. В аэропортах на восточном побережье уже отменены более 1,5 тысячи рейсовю
По данным ТАСС, Трамп и Меркель обсудят взаимодействие с российским президентом Владимиром Путиным, а также ситуацию на Украине.
Источник в Белом доме подчеркнул, что Трамп «чрезвычайно заинтересован в том, чтобы услышать мнение Меркель по поводу имплементации минских договоренностей», а также готов обсудить, как США и ФРГ могут взаимодействовать для разрешения конфликта на Украине.
Во вторник на востоке США ждут снежную бурю, выпадет до 45 см осадков. Непогода обрушится на Вашингтон, Балтимор и Филадельфию, самая сложная ситуация ожидается в Нью-Йорке и Бостоне. В аэропортах на восточном побережье уже отменены более 1,5 тысячи рейсовю
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