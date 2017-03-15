Задержанный за наезд на подростка приозерец спешил в Москву на ток-шоу

Стало известно, при каких обстоятельствах задерживали Владимира Бельского, который решил повоспитывать школьников на дороге.
Как сообщает интернет-газета 47news, Владимира Бельского задержали сегодня ночью на трассе «Россия» в районе поселка Шушары, когда он вместе с женой направлялся на такси в Москву: его пригласили для участия в ток-шоу на одном из федеральных каналов.
Следственный комитет Ленобласти распространил кадры задержания Бельского, устроившего самосуд над ребенком в Приозерске. Видео снято перед допросом бизнесмена. Его доставили к следователям, уже объявленного в розыск по распоряжению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В ближайшее время Бельскому будет предъявлено обвинение в хулиганстве и избрана мера пресечения. Следователи также намерены проверить и действия полицейских, которые в день происшествия, не разобравшись, отпустили бизнесмена и не отреагировали на телефонограмму из больницы о получении травм ребенком.
Следственный комитет Ленобласти распространил кадры задержания Бельского, устроившего самосуд над ребенком в Приозерске. Видео снято перед допросом бизнесмена. Его доставили к следователям, уже объявленного в розыск по распоряжению руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
В ближайшее время Бельскому будет предъявлено обвинение в хулиганстве и избрана мера пресечения. Следователи также намерены проверить и действия полицейских, которые в день происшествия, не разобравшись, отпустили бизнесмена и не отреагировали на телефонограмму из больницы о получении травм ребенком.
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