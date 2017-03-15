Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

Сергей Лавров раскритиковал решение СНБО Украины о транспортной блокаде республик Донбасса.
Глава российского МИД отметил, что решение Киева противоречит не только «заявлениям, которые звучали из уст премьер-министра, других ответственных членов украинского руководства», но и «здравому смыслу и человеческой совести».
В свою очередь полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что «власти в Киеве действуют радикальнее самих радикалов», которые ранее организовали блокаду Донбасса, а также отметил, что этот шаг СНБО прямо противоречит Минским соглашениям, передает «Интерфакс».
Осудили решение Киева и в МИД ФРГ. В частности, официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер отметил, что блокада Донбасса не только «не ведет к деэскалации, а напротив, углубляет тенденции к разделению», сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на экстренном заседании принял предложение Петра Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. При этом украинский президент заявил, что блокада устанавливается для того, чтобы вернуть донбасские предприятия, до недавнего времени находившиеся под украинской юрисдикцией.
переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла из-за блокады Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
В свою очередь полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что «власти в Киеве действуют радикальнее самих радикалов», которые ранее организовали блокаду Донбасса, а также отметил, что этот шаг СНБО прямо противоречит Минским соглашениям, передает «Интерфакс».
Осудили решение Киева и в МИД ФРГ. В частности, официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер отметил, что блокада Донбасса не только «не ведет к деэскалации, а напротив, углубляет тенденции к разделению», сообщает РИА Новости.
Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на экстренном заседании принял предложение Петра Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. При этом украинский президент заявил, что блокада устанавливается для того, чтобы вернуть донбасские предприятия, до недавнего времени находившиеся под украинской юрисдикцией.
переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла из-за блокады Донбасса, которую устроили украинские радикалы.
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