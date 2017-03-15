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  • 15.03, 17:33

Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

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Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

Лавров: блокада Донбасса противоречит совести и здравому смыслу

Сергей Лавров раскритиковал решение СНБО Украины о транспортной блокаде республик Донбасса.

Глава российского МИД отметил, что решение Киева противоречит не только «заявлениям, которые звучали из уст премьер-министра, других ответственных членов украинского руководства», но и «здравому смыслу и человеческой совести».

В свою очередь полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что «власти в Киеве действуют радикальнее самих радикалов», которые ранее организовали блокаду Донбасса, а также отметил, что этот шаг СНБО прямо противоречит Минским соглашениям, передает «Интерфакс».

Осудили решение Киева и в МИД ФРГ. В частности, официальный представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шефер отметил, что блокада Донбасса не только «не ведет к деэскалации, а напротив, углубляет тенденции к разделению», сообщает РИА Новости.

Напомним, сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на экстренном заседании принял предложение Петра Порошенко о приостановке транспортного сообщения с ДНР и ЛНР. При этом украинский президент заявил, что блокада устанавливается для того, чтобы вернуть донбасские предприятия, до недавнего времени находившиеся под украинской юрисдикцией.

Ранее власти самопровозглашенных республик Донбасса ввели на основных предприятиях региона внешнее управление, чтобы переориентироваться на новые рынки сбыта и выйти из-под налоговой юрисдикции Киева. Необходимость в этом, по заявлению властей ДНР и ЛНР, возникла из-за блокады Донбасса, которую устроили украинские радикалы.

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