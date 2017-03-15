Жириновский отказался извиниться после скандала в Госдуме и снова ушел

Лидер ЛДПР заявил, что ему извиняться не за что. И потребовал, чтобы это сделали его оппоненты.
Владимир Жириновский заявил, что ждет извинений от депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Сам он считает, что ему извиняться не за что.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной — пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо».
В ЛДПР считают, что депутат от «Единой России» Оксана Пушкина нарушила регламент, перебивая выступление лидера либерал-демократов. В пресс-службе фракции отметили, что у депутата Пушкиной «нет права вести себя так с лидером старейшей партии страны, за которую голосуют миллионы избирателей».
Вернувшись в зал заседаний, Жириновский снова взял слово, раскритиковал главу Минтруда Максима Топилина, оценив его работу на «тройку с минусом». «В будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся», — сообщил Жириновский и снова покинул собрание.
Три думских фракции — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» потребовали от лидера ЛДПР извинений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение Жириновского хамством, а вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в комиссию по этике, чтобы там изучили выступление политика.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной — пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо».
В ЛДПР считают, что депутат от «Единой России» Оксана Пушкина нарушила регламент, перебивая выступление лидера либерал-демократов. В пресс-службе фракции отметили, что у депутата Пушкиной «нет права вести себя так с лидером старейшей партии страны, за которую голосуют миллионы избирателей».
Вернувшись в зал заседаний, Жириновский снова взял слово, раскритиковал главу Минтруда Максима Топилина, оценив его работу на «тройку с минусом». «В будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся», — сообщил Жириновский и снова покинул собрание.
Три думских фракции — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» потребовали от лидера ЛДПР извинений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение Жириновского хамством, а вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в комиссию по этике, чтобы там изучили выступление политика.
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