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  • 15.03, 16:02

Жириновский отказался извиниться после скандала в Госдуме и снова ушел

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Жириновский отказался извиниться после скандала в Госдуме и снова ушел

Жириновский отказался извиниться после скандала в Госдуме и снова ушел

Лидер ЛДПР заявил, что ему извиняться не за что. И потребовал, чтобы это сделали его оппоненты.

Владимир Жириновский заявил, что ждет извинений от депутата Госдумы Оксаны Пушкиной. Сам он считает, что ему извиняться не за что.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной — пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо».

В ЛДПР считают, что депутат от «Единой России» Оксана Пушкина нарушила регламент, перебивая выступление лидера либерал-демократов. В пресс-службе фракции отметили, что у депутата Пушкиной «нет права вести себя так с лидером старейшей партии страны, за которую голосуют миллионы избирателей».

Сегодня фракция ЛДПР в полном составе во главе с председателем покинула на некоторое время покинула зал заседаний в Госдуме. Акции протеста со стороны либерал-демократов предшествовало эмоциональное выступление Владимира Жириновского, который сначала раскритиковал мэра Москвы Сергея Собянина за программу сноса всех хрущёвок, затем набросился на политиков Московской области. Жириновский заявил о давлении на депутатов ЛДПР в подмосковной Рузе, назвав Московскую область «криминальной» и обвинив «Единую Россию» в подкупе. Также он пообещал расстреливать своих оппонентов после того, как победит в президентских выборах в 2018 году.

Вернувшись в зал заседаний, Жириновский снова взял слово, раскритиковал главу Минтруда Максима Топилина, оценив его работу на «тройку с минусом». «В будущем составе правительства, которое будет сформировано новым президентом, избранным в стране в марте следующего года, вас не будет. Нам нужен другой министр труда, чтобы граждане знали, что о них заботятся», — сообщил Жириновский и снова покинул собрание.

Три думских фракции — «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» потребовали от лидера ЛДПР извинений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение Жириновского хамством, а вице-спикер Госдумы и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов обратился в комиссию по этике, чтобы там изучили выступление политика.

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