«Майдана в Белоруссии не будет»: Лукашенко потребовал «повыковыривать провокаторов»

Конституционный суд Белоруссии сегодня объявил свое решение по поводу скандального президентского декрета №3. Так называемый «налог на тунеядцев» признан законным, поэтому все неработающие больше полугода граждане должны будут заплатить сбор в размере примерно 240 долларов. Принятие этого документа вызвало бурю протеста в стране, где массовые уличные выступления рассерженных граждан можно увидеть не часто. Акции прошли в Минске, Могилёве, Гомеле, Бобруйске, Бресте, Гродно, а сегодня вечером народ собирался и в центре Минска.
Белорусский декрет о тунеядцах точнее всего описывается фразой «хотели как лучше». Целились в асоциальных граждан и теневиков, не платящих налоги, а попали в самых незащищенных — тех, кто потерял работу не по своему желанию. Президент Белоруссии ошибки частично признал: чиновников и аппаратчиков демонстративно пожурили.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «После того как вы безмозгло, безответственно переложили выполнение идеологического документа на налоговые службы, они от балды направили 500 тысячам граждан „письма счастья“».
При этом сам декрет не отменят. Его доработают и смягчат. Налог за 2017 год вообще платить не надо. К «тунеядцам-неплательщикам» никаких штрафных санкций. Иначе есть риск парализовать судебную систему страны. Декретом №3 сейчас и так занимается весь госаппарат республики.
Валерий Карбалевич, политолог: «Это надо уметь — одним махом возбудить массовое недовольство населения, парализовать работу госаппарата и вручить оппозиции подарок».
Доселе дремавшая в глубокой политической спячке оппозиция подарок оценила. Марши «нетунеядцев» и «рассерженных белорусов» прокатились по всей стране и уже расписаны наперед. Скандальный закон стал спусковым крючком.
Гражданка Белоруссии: «Мне предлагают с высшим образованием идти работать дворником или уборщицей. Разве это нормально? Я сейчас вынуждена учиться на ненужных курсах от центра занятости, просто чтобы не пришел налог».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, исправлять ситуацию белорусские власти планируют на местах в конструктивном диалоге с протестующими, но разговора по душам не выходит. Как ни пытались чиновники в райцентре Молодечно вразумить собравшихся на несанкционированный митинг, уйти пришлось именно им. Именно на таком фоне Александр Лукашенко поднял тему потенциального Майдана. И тут же президент дал поручение министру внутренних дел.
Александр Лукашенко: «Работать надо на предупреждение. Я это публично говорю. Нам надо как изюм из булки повыковыривать этих провокаторов. Майдана в Белоруссии не будет».
Конституционный суд республики сегодня подтвердил законноность президентского декрета. До этого документ как раз критиковали за несоответствие главному закону страны. Однако оппозиция намерена добиваться его полной отмены и до тех пор проводить акции не только в столице, но и регионах.
Подробности — в репортаже.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «После того как вы безмозгло, безответственно переложили выполнение идеологического документа на налоговые службы, они от балды направили 500 тысячам граждан „письма счастья“».
При этом сам декрет не отменят. Его доработают и смягчат. Налог за 2017 год вообще платить не надо. К «тунеядцам-неплательщикам» никаких штрафных санкций. Иначе есть риск парализовать судебную систему страны. Декретом №3 сейчас и так занимается весь госаппарат республики.
Валерий Карбалевич, политолог: «Это надо уметь — одним махом возбудить массовое недовольство населения, парализовать работу госаппарата и вручить оппозиции подарок».
Доселе дремавшая в глубокой политической спячке оппозиция подарок оценила. Марши «нетунеядцев» и «рассерженных белорусов» прокатились по всей стране и уже расписаны наперед. Скандальный закон стал спусковым крючком.
Гражданка Белоруссии: «Мне предлагают с высшим образованием идти работать дворником или уборщицей. Разве это нормально? Я сейчас вынуждена учиться на ненужных курсах от центра занятости, просто чтобы не пришел налог».
Как передает корреспондент НТВ Сергей Савин, исправлять ситуацию белорусские власти планируют на местах в конструктивном диалоге с протестующими, но разговора по душам не выходит. Как ни пытались чиновники в райцентре Молодечно вразумить собравшихся на несанкционированный митинг, уйти пришлось именно им. Именно на таком фоне Александр Лукашенко поднял тему потенциального Майдана. И тут же президент дал поручение министру внутренних дел.
Александр Лукашенко: «Работать надо на предупреждение. Я это публично говорю. Нам надо как изюм из булки повыковыривать этих провокаторов. Майдана в Белоруссии не будет».
Конституционный суд республики сегодня подтвердил законноность президентского декрета. До этого документ как раз критиковали за несоответствие главному закону страны. Однако оппозиция намерена добиваться его полной отмены и до тех пор проводить акции не только в столице, но и регионах.
Подробности — в репортаже.
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