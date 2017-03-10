В Минске проведут «марш нетунеядцев»

Минские власти разрешили провести акцию протеста против так называемого налога на тунеядцев.
Акция, которую решили назвать «маршем нетунеядцев», пройдет 15 марта. Ее участники собираются устроить шествие по улицам белорусской столицы. Разрешенное количество участников — до 1000 человек.
При этом организаторы отметили, что собираются провести подобные шествия и в других регионах страны. По их словам, в ближайшие дни «марши нетунеядцев» состоятся, в частности, в Молодечно, Пинске, Орше, Рогачёве и Бобруйске, передает РИА Новости.
Напомним, в апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал «декрет о профилактике социального иждивенчества», который в СМИ сразу окрестили «законом о тунеядстве». В соответствии с этим документом, трудоспособные жители Белоруссии, которые не работают и не платят налоги более полугода, должны ежегодно уплачивать сбор в 20 базовых величин, то есть более 200 долларов.
Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе. А после того, как извещение о необходимости уплатить «налог на тунеядство» получили более 470 тысяч белорусов, в Минске и других крупных городах республики начались несанкционированные акции протеста. Накануне Александр Лукашенко поручил приостановить взимание сбора «с тунеядцев» на год.
При этом организаторы отметили, что собираются провести подобные шествия и в других регионах страны. По их словам, в ближайшие дни «марши нетунеядцев» состоятся, в частности, в Молодечно, Пинске, Орше, Рогачёве и Бобруйске, передает РИА Новости.
Напомним, в апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал «декрет о профилактике социального иждивенчества», который в СМИ сразу окрестили «законом о тунеядстве». В соответствии с этим документом, трудоспособные жители Белоруссии, которые не работают и не платят налоги более полугода, должны ежегодно уплачивать сбор в 20 базовых величин, то есть более 200 долларов.
Документ вызвал неоднозначную реакцию в обществе. А после того, как извещение о необходимости уплатить «налог на тунеядство» получили более 470 тысяч белорусов, в Минске и других крупных городах республики начались несанкционированные акции протеста. Накануне Александр Лукашенко поручил приостановить взимание сбора «с тунеядцев» на год.
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