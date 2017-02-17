Участники «Марша рассерженных белорусов» требуют отмены декрета «о тунеядцах»

Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске приняли резолюцию к властям. В частности, они требуют отменить декрет «о тунеядцах».
На митинг на Октябрьской площади собралось около тысячи человек, где резолюцию зачитал один из участников акции — Николай Статкевич, который баллотировался в президенты Белоруссии в 2010 году. В документе содержится призыв отменить так называемый декрет о тунеядцах, подписанный главой государства Александром Лукашенко в апреле 2015 года, прекратить повышение пенсионного возраста и роста тарифов ЖКХ, а также «вернуть честные выборы».
После чтения резолюции участники несанкционированной акции двинулись с файерами, плакатами и растяжками по проспекту Независимости в стороны министерства по налогам и сборам, передает РИА Новости.
Сотрудники милиции, которые наблюдают за демонстрантами, пока не мешают проведению акции. Но правоохранители не позволили митингующим выйти на проезжую часть и призвали их соблюдать ПДД.
Декрет «о тунеядцах» обязывает трудоспособных жителей Белоруссии, которые не работают и не платят налогов более полугода, ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (свыше 200 долларов — ред.). Неуплата грозит штрафом или административным арестом с привлечением к общественным работам.
Извещение о необходимости уплатить «налог на тудеядство» получили более 470 тысяч белорусов. Но из них заплатили этот сбор только около 10%. Срок оплаты истекает в понедельник, 20 февраля.
После чтения резолюции участники несанкционированной акции двинулись с файерами, плакатами и растяжками по проспекту Независимости в стороны министерства по налогам и сборам, передает РИА Новости.
Сотрудники милиции, которые наблюдают за демонстрантами, пока не мешают проведению акции. Но правоохранители не позволили митингующим выйти на проезжую часть и призвали их соблюдать ПДД.
Декрет «о тунеядцах» обязывает трудоспособных жителей Белоруссии, которые не работают и не платят налогов более полугода, ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (свыше 200 долларов — ред.). Неуплата грозит штрафом или административным арестом с привлечением к общественным работам.
Извещение о необходимости уплатить «налог на тудеядство» получили более 470 тысяч белорусов. Но из них заплатили этот сбор только около 10%. Срок оплаты истекает в понедельник, 20 февраля.
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